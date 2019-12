Bude to adrenalin. Tady je ohrožena další sezona v extralize, přiznal nový kouč Pardubic

První seznámení a tréninky má Milan Razým za sebou. V pondělí stal novým koučem hokejistů Pardubic. Zkušený trenér naskočil do mužstva, které je na dně extraligové tabulky. „Nepřipadám si jako ten, který to má zachránit. Nositeli výkonu jsou hráči na lědě, ti to mohou zachránit. My jsme tady od toho, abychom klukům vytvořili komfortní prostředí, připravili je a pomohli jim,“ řekl pro klubový web osmapadesátiletý kouč.

Pardubice jsou poslední, na třinácté Vítkovice ztrácejí tři body, na desátý Zlín čtyři body. Vedení klubu odvolalo Radka Bělohlava a Otakara Janeckého, ačkoliv v posledních zápasech přehráli Spartu a Brno.

„Jak se k tomu mohu vyjadřovat, já jsem tady nebyl. Před těmito zápasy tady bylo třináct zápasů od Sparty ke Spartě a jediné vítězství za tři body, Plzeň v prodloužení a čtyři remízy. Tohle byla asi příčina rozhodnutí vedení," reagoval Razým na odvolání svých předchůdců.

On teď má naladit mužstvo, aby postoupilo výše. Další bodové ztráty mohou přinést ještě větší problémy. Jaké to je převzít tým u dna? „Někdo si může říct, nemáš co zkazit, já si myslím pravý opak. Tady jde o bytí a nebytí. Tady je ohrožena další sezona v extralize. Jde o velkou zodpovědnost, určitě to bude adrenalin. Věřím, že to kluci zvládnou," usmál se nový kouč, který se pohybuje v trenérských vodách hodně let, takže ví, jak si v posledních ročnících Pardubice vedou.

„Koukal jsem se pár let zpátky, mimo jedné sezony se v posledních čtyřech letech nachází na posledním místě. Nebyl jsem tady, takže nechci situaci hodnotit, to by nebylo fér. Projel jsem si kluky, koukl na jejich zápasy, seznámil se se statistikami. Teď je na nás, abychom klukům pomohli," věří v úspěšný start trenér. Ten přijde po reprezentační přestávce.

Možné hráčské tahy nejsou vyloučeny. „Ptal jsem se na Tomáše Rolinka, Marka Hovorku, odpovědi jsem dostal. Rád bych ještě mluvil s kabinou, to je pro mě taky důležitý názor. Marek je koncový hráč a navíc pravák, kterých v mužstvu moc není. Loni v baráži byl navíc nejlepším střelcem Pardubic, zatím je ale předčasné dělat nějaké závěry," nechce Razým předjímat možná rozhodnutí. Až následující dny mohou ukázat více.

První zápas pod jeho vedením odehrají Pardubice 17. prosince v Mladé Boleslavi. Bělohlav, který skončil, bude stát na brněnské lavičce, stal se asistentem trenéra Libora Zábranského.

„O víkendu odvedl skvělou práci, nechci situaci jinak hodnotit, když jsem tady nebyl. Můžu mu jen popřát hodně štěstí v další trenérské práci, protože trenéři se točí," dodal Razým.

Bude právě on tím posledním v této sezoně na pardubické střídačce?