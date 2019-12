Olomouc - Ml. Boleslav 3:2 SN Hokejisté Olomouce porazili po nájezdech Boleslav,rozhodl Kolouch

Olomouc se dostala do vedení v 6. minutě zásluhou Musila, který na Hané hostuje právě z Mladé Boleslavi. Šikovný útočník dorazil do sítě střelu Klimka a potvrdil svoji formu, když si připsal třetí gól z posledních dvou zápasů. Druhou branku přidali domácí ve vlastním oslabení. Musil ujel s Klimkem do rychlého protiútoku a po střele Jaroměřského se puk po závaru před brankou šťastně odrazil za Krošeljova záda.

Mladá Boleslav ale v pokračující přesilové hře snížila. Nahození Skalického od mantinelu nasměroval šikovně mezi betony brankáře Konráda, který se po osmi zápasech vrátil do sestavy Olomouce, Jeglič. Hosty snížení nakoplo a vypracovali si několik slibných šancí, gól ale nedali.

Radost hokejistů Mladé Boleslavi v duelu s Olomoucí.

Luděk Peřina, ČTK

V druhé třetině se tempo hry zklidnilo a šance byly k vidění jen při přesilových hrách Olomouce. Nejdříve si na osu hřiště nabruslil Nahodil a z ideální pozice přestřelil. Stejným způsobem pak dopadla i střela Olesze. Zkušený útočník ujel obraně hostů také v olomouckém oslabení, Krošelj si na jeho kličku počkal a zasáhl. Boleslavi se druhá třetina příliš nepovedla a Konráda za celých 20 minut vážnějším způsobem neohrozila.

Povedlo se jí to až po osmi minutách třetí třetiny, kdy střílel do boční sítě Konrádovy branky Skalický. Olomouc se v průběhu třetí třetiny zaměřila především na obranu. Udržet tříbodovou výhru ale domácí nezvládli. V čase 59:30 při power play vyrovnal nenápadnou střelou přes klubko hráčů Jeglič.

Do největší šance se v prodloužení dostal domácí Musil, Krošelj ho ale v samostatném úniku vytlačil do strany a Musil trefil pouze boční síť branky. Vítěze utkání určily samostatné nájezdy, které rozhodl druhým proměněným pokusem v sedmé sérii Kolouch.