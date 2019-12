Vampola sklidil v Kladně bouřlivý aplaus. Lidi nezapomněli, je to pro mě největší odměna, říká

„Bylo to příjemný. Přišla mi i spousta zpráv, když se oznámilo, že zřejmě nastoupím. Těší mě, že lidi tady nezapomněli a dokážou ohodnotit práci z minulé sezony. To je pro mě v tomhle věku největší odměna," vykládal po utkání s hradeckým Mountfieldem mistr světa z Kolína nad Rýnem, jenž si vyslechl mohutné ovace také po skončení duelu.

Vedl si dobře, byť gól ani asistenci do statistik nezapsal. Návrat do nejvyšší hokejové soutěže po skoro třech letech si vychutnával. Ve formaci se Strnadem a Redlichem vymýšlel a tlačil se před branku. Na ledě sršel elánem. „Trenéři se mě i ptali, s kým by mi to v lajně vyhovovalo a já rovnou říkal, že bych chtěl hrát právě s nimi. Odehráli jsme spolu loňskou sezonu. Jsou to poctiví kluci a makáči," tvrdil 37letý centr, který si užil vítězný comeback. Rytíři ve třetí třetině definitivně zlomili odpor soupeře, a nakonec slavili cenný triumf 3:1.

„Zápas jsme zvládli týmově úplně na jedničku, od gólmana až do posledního hráče to byl dobrý výkon. Ale musím pochválit i Hradec," řekl Vampola. Jeho přínos přitom ocenili i jeho spoluhráči. „Rádi jsme tady Petra po tom loňsku zase viděli," ujišťoval hrdina souboje Ladislav Zikmund, jenž dvěma zásahy osladil Vampolovi návrat. „Je vůdčí osobnost, radí mladým klukům, je pro nás určitě prospěšný," dodal.

Vampola mohl k obnovenému extraligovému debutu vyjet v barvách Kladna už zkraje prosince. Tehdy to ovšem nedopadlo, Mladá Boleslav neudělila souhlas. „Teď se do toho vložil majitel Slavie, řekl mi, že je mi vděčný za to, co odvádím na Slavii a chtěl by mi vyhovět. Spojil se s Boleslaví a nějak se to domluvilo. Jsem rád, že jsem si to mohl na starý kolena zkusit, jestli člověk ještě má na vrcholový hokej. Věřím, že jsem nezklamal," řekl.

Už v sobotu odpoledne přitom naskočí zpátky do prvoligového kolotoče. Slavii čeká důležitý souboj se Vsetínem. „Ze Slavie jsem zvyklý hrát hodně. Během reprezentační pauzy jsem odpočíval. Na ledě jsem se dneska cítil dobře. Každý takový zápas člověku pomůže, aby byl silnější a lepší," přiznal tahoun červenobílých. V Chance lize je druhým nejproduktivnějším hráčem mužstva, v 29 utkáních nastřádal osm gólů a dvacet asistencí.

„Hokej si tam užívám, máme výbornou partu, super trenéry, vedení to dělá dobře. Pracuje s mladými hráči," libuje si bývalý reprezentační forvard, který před třemi lety zvažoval, že brusle pověsí na hřebík. „Byl jsem rozhodnutý, že skončím. Hlavně kvůli synovi jsem se ale rozhodl, že ještě budu bojovat v první lize. Opravdu říkám bojovat, protože první liga je fakt kolikrát boj a maso," připomněl.

A kdy případně přidá další starty v extralize? „Nevím, mám vyřízené střídavé starty. Řekl bych, že se budeme domlouvat zápas do zápasu tady s vedením Kladna, nebo přímo s Jardou (Jágrem). Uvidíme, co bude dál," uzavřel někdejší hráč Vsetína, Liberce, Plzně či Omsku.