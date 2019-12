Sparťanský obr se chystá na Štědrý den. Dopřeje si i kapustnici

Jak Vánoce prožijete?

Přijedou mi sem rodiče. Nějakých dvacet let jsem byl na svátky pryč a málokdy se mi podařilo, že bych by doma nebo by přijeli za mnou, protože přes Vánoce se často hrávalo. Budeme mít klasický Štědrý den. Tedy večeře, dárky, a hlavně ta rodinná pohoda, která je nejdůležitější. Nejsme spolu osm měsíců do roka, tak si je chci užít.

Jak bude vypadat vaše štědrovečerní menu?

Děláme si řízky s bramborovým salátem. Bude taky kapustnice...

Zleva Erik Hrňa z Třince a Milan Jurčina ze Sparty.

Vít Šimánek, ČTK

Dáte si i trochu cukroví?

Ano, to má rád asi každý. Akorát si člověk musí dávat pozor přes ty svátky, ale bez cukroví by to nebyly svátky.

Dárky už máte nakoupené, nebo budete ještě dohánět resty na poslední chvíli?

Všechno už mám. Dělám to radši s předstihem než na poslední chvíli, kdy je všude už chaos a lidi se tlačí jeden přes druhého. Tyhle nákupy pak člověka asi nejvíc vycucávají. Ale já si to dva tři měsíce před Vánocemi zmapuju, a pak už jdu do obchodu na jistotu.

V Praze jste už dva měsíce. Přítelkyni je tu s vámi?

Není, dojíždí za mnou.

Když za vámi dorazí, zajdete spolu na procházku do historického centra?

Ne, to už je únavné, spíš zůstávám doma. Prostě taková pohodička. Tréninky jsou náročné, takže si dám si oběd a buď odpočívám doma nebo si dám někde kávu. Je mi 36 let a člověk v tomhle věku musí dodržovat životosprávu, aby se udržoval v kondici s těmi mladými kluky na ledě.

Trénujete v Holešovicích, jak dlouho vám trvá cesta?

Přesouvám se tramvají. Nechal jsem auto doma, protože tady je to hrozné s parkováním. Je to pro mě i jednodušší, protože bydlím hned u stanice. Vyjdu z domu a jsem na zastávce, mám to dvě tři zastávky rovnou do centra k Palladiu, na trénink mi trvá cesta dvacet minut, jezdí to furt, nemám s tím vůbec žádný problém. (úsměv)