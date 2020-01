Rytíři ukončili libereckou sérii, Plzeň urvala výhru po nájezdech, Hradec pak v prodloužení

Hokejisté Pardubic šli do utkání ve Zlíně s nadějí, že pokud uspějí, dotáhnou se na předposlední Litvínov. Jenže jejich plán nevyšel. Velkou trhlinu dostal krátce poté, co se první třetina zlomila do druhé poloviny. Během 65 sekund překonali gólmana Kacetla útočník Köhler a při přesilové hře Honejsek.

V prostřední části sice dal Dynamu šanci na zvrat přesnou trefou Kolář, když pak ale šest sekund před odchodem do kabin přidal svůj druhý gól Köhler, pardubické šance byly zpátky na nule. V úplném závěru zkusili Pardubičtí hru bez brankáře, do odkryté klece se ale trefil Fryšara a bylo definitivně hotovo - 4:1.

Senzace i bez Jágra

Liberečtí Tygři přijeli do Kladna s parádní bilancí, když bodovali šestnáctkrát v řadě. Tentokrát ale museli na bodový zisk zapomenout. V brance Rytířů totiž čaroval skvělý Denis Godla, když zlikvidoval všem 42 střeleckých pokusů Sevročechů.

Kladno, na jehož střídačce pouze v civilu sledoval duel šéf klubu a legendární útočník Jaromír Jágr, udeřilo dvakrát už během první dvacetiminutovky. Do vedení poslal Rytíře Vampola a o 37 sekund později pečetil výhru Hovorka. Středočeši už sice další gól nedali, jenže když mezi tyčemi čaroval čtyřiadvacetiletý Godla, mohli slavit cennou výhru.

A zase ten Němec!

Olomoučtí hokejisté sice v bitvě s Indiány dvakrát vymazali těsné manko a dovedli utkání s Plzní do prodloužení a nájezdů. tam ale slavili výhru Západočeši. Stejně jako krátce před koncem roku v duelu s Mladou Boleslaví proměnil i tentokrát rozhodující nájezd útočník Vojtěch Němec. Hanáci nebyli úspěšní ani jednou ze čtyř pokusů.

Hokejisté Hradce se na konci roku rozjeli a vyhráli dva duely v řadě. Proti Kometě, která nasadila do branky navrátilce Čiliaka, dosáhli na úspěch v prodloužení, když po šedesáti minutách hry skončil duel 1:1. Prodloužení už po 29 sekunách hry ukončil přesnou trefou zkušený Smoleňák.