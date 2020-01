Köhler se díky dvěma gólům stal desátým střelcem historie Zlína

Köhler nejdříve otevřel skóre ve 13. minutě šikovnou tečí, načež šest sekund před koncem druhé třetiny zvýšil dělovkou na bližší tyč na 3:1.

"U té první branky jsme vybojovali puk v rohu a šel na modrou čáru, přesunul jsem se tedy před branku a povedlo se mi střelu dobře tečovat. U gólu na 3:1 to bylo takové... Jeli jsme tři na jednoho, ale nějak jsem si řekl, že prostě vystřelím nahoru na bližší tyč ránu, ani nevím proč. Prostě to tak přišlo," popsal své branky Köhler.

Hokejisté Zlína se radují z gólu.

Dalibor Glück, ČTK

Čtyřiatřicetiletý útočník cítil, že jeho gól v samém závěru prostředního dějství zlomil odpor soupeře. "V té druhé třetině nám vypadl Jirka Ondráček, takže jsme točili jenom tři levá křídla a neměli tak dobrý pohyb. Soupeř nás tam místy přehrával. Tímto se to však zlomilo," připomněl Köhler.

Za Zlín tak nastřílel už 120 gólů. "Je to pěkná meta, vážím si toho. Zlín je klub s obrovskou historií, několika střelci a hráči s velkými jmény. Je to pro mě určitě prestižní záležitost," řekl Köhler, jenž ve Zlíně tráví celkem osmou sezonu. Poprvé dres Beranů oblékal od roku 2008 do 2015, zpět do Baťova města se vrátil před letošní sezonou.

Berani si díky triumfu s Pardubicemi připsali čtvrtou domácí výhru v řadě a v extraligové tabulce jim patří deváté místo. "Projevuje se na nás vnitřní síla, dříve jsme seděli v kabině s myšlenkami typu hlavně neprohrát, radši jsme hráli venku. No a teď doma jdeme s jasným cílem vyhrát," přiblížil Köhler.