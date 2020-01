Velká ztráta pro Spartu! Přichází o jednu z opor

Hokejová Sparta přichází o jeden ze svých defenzivních pilířů. Osmadvacetiletý reprezentační obránce Adam Polášek využil klauzule ve smlouvě, která mu do 10. ledna umožňovala kývnout na zajímavou zahraniční nabídku, a odchází do Tappary Tampere, aktuálně druhého celku finské nejvyšší soutěže.

Adam Polášek opouští Spartu a míří do Finska.

Polášek se do Sparty vrátil před aktuální sezonou po třech letech strávených v Kontinentální lize. Pražané ale už při podpisu smlouvy s ostravským rodákem avizovali, že v případě zajímavého zájmu z ciziny nebudou Poláškovi bránit v odchodu. Ten přišel nyní z Tappary Tampere.

„Je mi 28 let, rád bych si ještě pár let zahrál v zahraničí, dokud cítím, že na to mám. Neodchází se mi ale vůbec lehce. Sparta mi už dříve přirostla k srdci a v aktuální sezoně se můj vztah k ní ještě prohloubil," prohlásil účastník ZOH v roce 2018 a MS v témže roce pro oficiální stránky Pražanů.

„Adam měl odehrát ještě (úterní extraligový) zápas s Mladou Boleslaví, kde se chtěl rozloučit se sparťanskými fanoušky. Do Finska ale odlétá už za dva dny. On i nový klub chtěl předejít jakékoliv hrozbě zranění, proto se s fandy rozloučí pouze z tribuny," uvedl sportovní manažer Sparty Jaroslav Hlinka.

"Na zápas jsem se moc těšil, ale bohužel se oba týmy dohodly, že bude lepší, abych kvůli případné hrozbě zranění raději nenastoupil," přiblížil důrazný zadák, jenž byl jedním z pilířů sparťanské defenzivy. Ve 34 zápasech probíhajícího ročníku vstřelil tři branky a přidal 12 asistencí, což z něj po Janu Košťálkovi dělá druhého nejproduktivnějšího beka týmu.

„Loučíme se v dobrém, jako přátelé. Adamovi moc děkujeme za pomoc v půlce sezony. Přejeme mu hodně štěstí, myslím, že mluvím za celou organizaci i kluky v kabině," prohlásil Hlinka s tím, že se nebrání další spolupráci s Poláškem.

„Zůstáváme dál v kontaktu a uvidíme, kam budou směřovat jeho kroky. Třeba se znovu ve Spartě setkáme," nechává otevřené dveře sparťanský sportovní manažer a návratu do pražského klubu by se nebránil ani Polášek. "Sparta pro mě bude vždy v Česku číslo jedna," uzavírá.