Ještě pět zápasů a pak sbohem? Jágrovi hrozí, že přijde o svého dvorního centra

Pro Kladno je v současnosti jedním z nejdůležitějších hráčů. Nastupuje v elitní útočné formaci s majitelem hokejových Rytířů Jaromírem Jágrem a je i produktivní. Otázkou ale zůstává, jak dlouho Petr Vampola v klubu zůstane. Osmatřicetiletý mistr světa z roku 2010 má do Kladna vyřízené střídavé starty z prvoligové Slavie, která v úterý oznámila, že rodákovi ze Žďáru nad Sázavou umožní v extralize hrát do 15. února. Teprve pak se uvidí, co bude dál.