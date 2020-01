Sparta znovu vyhořela! Liberec senzačně padl, Jágrova show nestačila. Kometu spasil Mueller

Úvod utkání hokejistům Sparty, které na střídačce vedli sportovní ředitel Petr Ton a manažer Jaroslav Hlinka, vůbec nevyšel. V 5. minutě využil třineckou přesilovou hru Matěj Stránský, ve stejné početní situaci zvýšil o deset minut později na dvoubrankový rozdíl Petr Vrána.

Stejný výsledek, stejní střelci. V takovém duchu se nesla i druhá třetina. I třetí přesilovou hru Oceláři využili, když se podruhé prosadil Matěj Stránský. Skóre se svým spoluhráčem srovnal i Petr Vrána, který v 37. minutě zvýšil už na 4:0.

V závěrečné části se hosté dočkali díky Říčkovi čestného úspěchu, poslední slovo však patřilo Hrňovi, který uzavřel skóre na konečných 5:1. Pražané si tak připsal šestou porážku z posledních sedmi zápasů.

Veliký závar před brankou Sparty gólem neskončil

Jaroslav Ožana, ČTK

Hradec rozhodl v nájezdech

Plzeň vstoupila do zápasu s Hradcem lépe, když ji v 9. minutě poslal po chybě hostující obrany do vedení Jakub Pour. Druhá třetina však patřila hostům, kteří využili hned dvě přesilové hry a po brankách Jakuba Lva a Filipa Pavlíka šli po čtyřiceti minutách do kabin s vedením 2:1.

Indiáni se v závěrečné části dočkali vyrovnání díky Vojtěchu Němcovi, jenž využil další početní přesilovku. Mountfield měl obrovskou šanci zápas vyhrát, padesát sekund před koncem však nevyužil nájezd Jakub Lev. Hosté se však přeci jen dočkali vítězství, když uspěli po samostatných nájezdech. V nich se prosadila hned trojice Smoleňák, Koukal a Cingel´, Plzeňští střelci neuspěli ani v jediném případě.

UBrankář Hradce Králové Marek Mazanec (vpravo) inkasuje gól.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Bitva o předkolo pro Olomouc

Důležitou bitvu o předkolo play off začala lépe domácí Olomouc, která po brankách Irgla a Nahodila vedla nad Zlínem po první třetině 2:0. Na další trefu si diváci museli počkat až do 56. minuty, kdy na dramatický závěr zadělal v 56. minutě Dufek. Klid na domácí hokejisty však vrátil o minutu a půl později Kolouch. Olomouc se tak díky vítězství 3:1 dotáhla bodově na svého soupeře. Zlín je devátý o skóre před Hanáky.

Souboj pravdy ovládla Verva

Bitvu dvou nejhorších týmů dosavadního průběhu extraligy zvládli v první dvacetiminutovce lépe hosté z Litvínova, které poslal v 8. minutě do vedení Viktor Hübl. A pro Perníkáře bylo ještě hůř. V 35. minutě zajistil hostům už dvoubrankový náskok Jan Ščotka, který překonal Kantora. Pardubice se dočkaly v 46. minutě v přesilové hře, kterou využil Mandát, vyrovnat však už domácí nedokázali a zůstávají tak na posledním místě.

Viktor Hübl (vpravo) z Litvínova střílí gól, zleva jsou Johan Harju z Pardubic a brankář Pardubic Pavel Kantor.

David Taneček, ČTK

Kometu spasil Mueller

Až do 52. minuty čekali fanoušci na první branku. A radost z ní většina z nich určitě neměla. Domácího Vejmelku překonal z přesilové hry boleslavský Martin Pláněk a zajistil tak Středočechům těsné vedení. Kometa stihla ze závěrečného tlaku díky Muellerově brance třináct sekund před koncem vyrovnat a americký útočník se postaral o vítěznou trefu v samostatných nájezdech, kterou zajistil Brnu těsné vítězství 2:1.

Vítkovice berou body z ledu lídra

Roli velkého favorita potvrdili liberečtí hokejisté v zápase proti Vítkovicím v 9. minutě, kdy je poslal do vedení Radan Lenc. Slezané se však nechtěli s rolí outsidera smířit a v 39. minutě vyrovnal Schleiss. Do konce zápasu již branka nepadla, o překvapivém vítězství hostů tak rozhodly samostatné nájezdy, ve kterých uspěli znovu Schleiss a Hruška, z domácí čtveřice neuspěl nikdo.

Zleva Rostislav Marosz z Liberce a Rastislav Dej z Vítkovic.

Radek Petrášek, ČTK

Kladno znovu padlo

Ukončit sérii čtyř porážek v řadě chtěli Kladenští v zápase proti Karlovým Varům, jako první se však dostali ke slovu hosté. Už v 5. minutě se prosadil Tomáš Rachůnek, domácí se vyrovnání dočkali v 13. minutě po trefě Zikmunda, na kterou mu nahrával Jágr. A právě kladenská legenda se postarala i o druhou branku, ta však byla po konzultaci s videorozhodčím následně odvolána.

Jágr se však přeci jen dočkal, když v 28. minutě překonal Novotného a poslal svůj tým do vedení. Hosté opět strhli vedení na svou stranu po trefách Petra Koblasy a veterána Václava Skuhravého. Středočechům se však povedlo 14 sekund před koncem díky Austinovi vyrovnat na 3:3.

Hosté šli znovu do vedení v 43. minutě po trefě Grígera, zápas následně poslal do prodloužení o šest minut později Redlich. Bod navíc pro Energii tak zajistil v druhé minutě prodloužení opět Tomáš Rachůnek a Kladno tak prohrálo popáté v řadě.