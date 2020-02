Bylo mi jich i trochu líto. Pražskou Spartu sestřelil její bývalý kapitán Vrána

"Trochu mi jich i líto bylo," svěřoval se Vrána po výhře nad Spartou, jejíž vedení o den dříve odvolalo kouče Uweho Kruppa. "Může to být překvapivé, když je Sparta na třetím místě a mění trenéra. My ale nevidíme, co se děje v šatně, co v zákulisí. Nemohu proto říct, jestli mě to překvapilo nebo ne. To je hokej, k takovým věcem dochází," pokračoval. I jeho odchod loni vzbudil rozruch, Spartu opustil týden před uzávěrkou přestupů.

Pražany v utkání dočasně vedli Petr Ton a Jaroslav Hlinka, se kterým v minulosti v pražském klubu hrál. "Bylo zvláštní je vidět na střídačce, ale všichni víme, že je to asi jen záskok," řekl Vrána a pousmál se nad dotazem, zda by oba nebyli platnější na ledě při přesilových hrách. Sparta nevyužila žádnou ze sedmi, včetně 76 sekund dlouhé výhody dvou mužů v poli.

Druhý gól Třince. Zleva Tomáš Marcinko z Třince, překonaný brankář Sparty Matěj Machovský a Tomáš Dvořák ze Sparty.

Jaroslav Ožana, ČTK

"Víme, že to byli hráči nejlepší kvality u nás i v Evropě a asi by jim pomohli, zvláště když v utkání s námi nebyli schopni využít přesilovku. Ale kdoví jestli se ještě udržují," zamyslel se Vrána a těšilo ho, jak Oceláři ustáli sparťanské změny. "Někdy to tak bývá, že první zápas (po odvolání trenéra) se kluci vyhecují. Začátek utkání jsme ale zvládli, dali jsme rychlý gól v přesilovce, trochu nás uklidnil," dodal.

Třinec rozhodl v přesilových hrách, ve kterých byl stoprocentní, byť v předchozích pěti utkáních z této herní činnosti vůbec neskóroval. Tentokrát využil všechny tři a vedl 3:0.

"Věděli jsme, že několik minulých zápasů nám přesilovka drhla. Vrátili jsme se k nějakým původním věcem. Řekli jsme si, že musíme hru více zjednodušit, dostat více kotoučů na branku a to se nám podařilo. První gól byl po dorážce, druhý po přihrávce do prázdné brány, ale také po odraženém kotouči. Dodrželi jsme, co jsme si řekli. Díky přesilovkám jsme odskočili a získali trochu klid," řekl Vrána.

Třinečtí hokejisté se radují z druhého gólu. Vlevo autor gólu Petr Vrána a vpravo Matěj Stránský.

Jaroslav Ožana, ČTK

Spartě ale nabídli za stavu 2:0 od 20. do 30. minuty čtyři přesilové hry. "Dostali jsme ji vyloučeními do hry. Někteří kluci se pak nedostanou na led a hra tomu odpovídala. Nehráli jsme, co jsme chtěli. Nebyli jsme tolik na kotouči a Sparta dostala najednou chuť. Kuba Štěpánek měl hodně výborných zákroků, podržel nás. Sparta nehrála špatně," dodal Vrána.