Liberečtí porazili Plzeň a s předstihem mají Prezidentský pohár. Litvínov neudržel vedení

Liberečtí získali Prezidentský pohár stejně jako před rokem. Dlouhodobou část ovládli Severočeši počtvrté za pět sezon a celkově pošesté od ročníku 2005/06.

Bílí Tygři mají čtyři kola před koncem základní části náskok 13 bodů na druhou Plzeň, která dnes prohrála posedmé za sebou na kluzištích soupeřů. Liberec má zároveň jistou účast v příštím ročníku Ligy mistrů.

Libor Hudáček z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Jubilejním 30. gólem v sezoně se na výhře domácích podílel slovenský útočník Libor Hudáček, jenž nasbíral už 58 bodů, což je extraligový rekord v podání cizince. Nejproduktivnější hráč soutěže Milan Gulaš z Plzně vyšel naprázdno.

Radek Smoleňák z Hradce Králové se raduje z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Litvínov si v posledních třech kolech výrazně bodově pomohl a kdyby zvládl dohrávku s Mountfieldem, nejspíš by byl záchraně velmi blízko. Verva šla také v 9. minutě zásluhou Pospíšila do vedení a vše vypadalo pro žlutočerné dobře. A ještě víc poté, co Lukeš zvýšil ve 23. minutě na 2:0.

Nadšení Severočechů ale vydrželo jen chvíli, v přesilovce totiž snížil Klíma. A když třicet sekund před druhým odchodem do kabin srovnal skóre zkušený Smoleňák, byl zápas znovu otevřený. V čase 45:59 pak znovu Smoleňák rozhodl o výhře Mountfieldu. Litvínov se pokusil i o hru bez brankáře, další gól však už nepadl.

Brankář Zlína Libor Kašík a Vladimír Dravecký z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Třinec měl před sebou velkou výzvu. Kdyby doma naplno bodoval, mohl se v tabulce dotáhnout na Spartu s Mladou Boleslaví. Ocelářům ale jejich plán nevyšel. Ve +3. minutě totiž Šlahař poslal Zlín do vedení.

Oceláři se snažili o srovnání stavu a dočkali se v 51. minutě zásluhou Stránského. Ten se navíc proměnil v hrdinu i v závěru duelu, který dospěl do samostatných nájezdů. Tam byl totiž jediným úspěšným střelcem a Třinec tak mohl slavit vítězství po nájezdech.