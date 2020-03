Věřím, že nula pomůže mně i týmu, glosoval brankář Janus potřebnou výhru Litvínova

Základním stavebním kamenem týmu Litvínova na cestě k relativně hladkému vítězství byl vedle střelců gólů i brankář Jaroslav Janus, který poprvé v sezoně uhájil čisté konto. Až v padesátém kole! „První nula přišla docela pozdě, ale co na říci? Předtím jsem pokaždé inkasoval a nebylo to jednoduché. Konečně jsem se dočkal až v této dramatické fázi sezony, kdy jde o všechno. Věřím, že tahle vzpruha pomůže mně i týmu," uvažoval Janus před novináři. Svůj výkon v brance ale nepřeceňoval. „Neměl jsem tolik práce jako v jiných zápasech. Tentokrát jsme tři body ubojovali, a byla to zasloužená výhra," pokýval hlavou slovenský gólman.

V Litvínově samozřejmě vnímají napětí, které provází finiš sezony. Za určitých okolností se ale už mohli v neděli radovat ze záchrany. „Mysleli jsme si, že po zápase s Vítkovicemi už budeme mít třeba i klid. Ale pak přijdete do kabiny a zjistíte, že tomu tak ještě není. Je zajímavé, že všechny týmy z konce tabulky vyhrávají, takový je hokej. Musíme se teď soustředit už jen na vlastní výkon. Proti Vítkovicím mi spadl kámen ze srdce, když jsme zvýšili na 3:0. Do té doby to bylo otevřené, protože v hokeji se dá ztratit dvoubrankový náskok i za třicet sekund," přemítal Janus.

Zleva Filip Helt z Litvínova a Roberts Bukarts z Vítkovic.

Ondřej Hájek, ČTK

V úterý mohou hokejisté Litvínova udělat rozhodující krok k uhájení extraligy, pokud vyhrají v Olomouci za tři body. Pak by se nemuseli ohlížet ani na ostatní výsledky souběžně hraných zápasů. „Musíme se s tím poprat, abychom všechno nenechávali na samý závěr," připomněl litvínovský brankář duel dvaapadesátého kola na domácím ledě s kladenskými Rytíři.