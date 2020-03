Hokejová disciplinárka ve středu rozhodne karlovarskou aféru. Baráž se do extraligy zřejmě nevrátí

Disciplinárka se buď ztotožní s podnětem APK, že Vary tím porušily paragraf 29 disciplinárního řádu extraligy o jednání proti fair play a pak je potrestá. Nebo může podnět jako nepodložený odmítnout, případně lze i přestupek překvalifikovat na jiný.

„Disciplinárka obdržela z valné hromady Asociace profesionálních klubů poměrně emocionální podnět, kterým se rozhodla neprodleně zabývat. Na středeční poledne byli pozváni i zástupci karlovarského klubu, aby vysvětlili své postoje," prohlásil Řezníček.

Ředitel extraligy Josef Řezníček (vlevo) a předseda Českého svazu ledního hokeje Tomáš Král s Pohárem T. G. Masaryka určený pro vítěze Tipsport extraligy.

BPA

Zároveň naznačil, že model přímého sestupu zůstane v extralize i pro příští rok. „Rádi bychom ho ale trochu modifikovali. Prostě že by po 52 kolech ještě nějakým způsobem mužstva ze spodních pater tabulky o to bojovala a byl bych moc rád, kdyby to bylo nějak vyslyšeno," doplnil Řezníček.

„Varianta, aby čtyři poslední celky po základní části hráli play down, což léta úspěšně uplatňují ve Švýcarsku, se zatím klubům výrazně nelíbila. Tak uvidíme k jakému konsensu se dojde při hledání nového modelu," uvedl ředitel „Systém soutěže by neměl její poškodit atraktivitu, ale ani důvěryhodnost," doplnila Jana Obermajerová, ředitelka BPA zajišťující marketingová práva extraligy.