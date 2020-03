Kladenský tahoun smeká před Jágrem, u Rytířů ale nezůstane. Už se hlásí extraligoví zájemci

Server hokej.sk uvádí, že jméno čtyřiadvacetiletého rodáka z Kežmaroku se nejdříve spojovalo s Libercem, nově se skloňuje Litvínov a nováček z Českých Budějovic.

„Chtěl bych zůstat v (české) extralize a něco už se rýsuje. Je možné, že v nejbližších dnech to bude stoprocentní, ale nechci předbíhat," přiznal Godla pro hokej.sk.

Zleva brankář Denis Godla z Kladna a útočník Matúš Sukeľ ze Sparty.

Roman Vondrouš, ČTK

Do Kladna zamířil na konci září poté, co Rytíři vstoupili do extraligy čtyřmi prohrami. Godla ihned pomohl mužstvo nastartovat. „Hned od svého příchodu jsem se chytil a cítil se opravdu dobře. Velká škoda, že nám nevyšel závěr sezony. Rozhodla série jedenácti proher," uvědomuje si gólman, kde se sezona lámala.

Jedním z faktorů, který rozhodl o sestupu, mohl být podle Godly nedostatečně zkušený kádr. „V týmu jsme měli hlavně kluky, kteří si extraligu (před rokem) vybojovali. Přišli zkušení Vampola a Barinka, jinak jsme ale s extraligou moc zkušeností neměli. To nám možná nakonec chybělo. Kdyby možná ten virus přišel o týden dřív, liga by se nedohrála a Kladno by nespadlo," poukazuje Godla, že soutěž byla předčasně ukončena jen týden po odehrání základní části

Godla z posledních deseti zápasů základní části odchytal jen tři, na konci ledna si totiž v domácím zápase s Karlovými Vary poranil kotník, který ho následně značně limitoval.

Statistiky Denise Godly v Kladně Zápasy 40 Čistá konta 2 Úspěšnost zákroků 90,89% Obdržené góly/zápas 3,05

„Při jednom zákroku se mi zapíchnul nůž brusle do ledu a v noze mi něco prasklo. V závěru sezony to bylo velmi bolestivé. Nohu momentálně moc nezatěžuji a současné období klidu mi pomáhá. Za jiných okolností by si to možná vyžadovalo operaci, ale teď je čas na doléčení. Věřím, že do startu ostré přípravy budu v pořádku," říká optimisticky.

Navzdory pádu klubu do první ligy je za sezonu v Kladně vděčný. I kvůli tomu, že poznal hrajícího majitele Rytířů Jaromíra Jágra. „Vždy se snažil být pozitivní a hráče zpravidla chválil. I když udělali něco špatně, tak hlas zvyšoval jen v dobrém smyslu. Je to fajn člověk a určitě velká osobnost," vyzdvihuje osmačtyřicetiletou hokejovou legendu.

Brankář Kladna Denis Godla s trenérem Rytířů Davidem Čermákem.

Luboš Pavlíček, ČTK

Po konci klubové sezony se vrátil domů na Slovensko, kde kvůli pandemii koronaviru musel na dva týdny do domácí karantény. Ta mu skončila ve středu. „Naštěstí jsem nezaznamenal žádné problémy a jsem rád, že mám po karanténě. Byli jsme doma a jedinou výjimkou bylo pár návštěv obchodů a venčení psů. S nimi jsme ale radši jezdili autem dál do lesa," vypráví slovenský brankář.