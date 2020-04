Straka zůstal v šoku. Příchozí e-mail mu vyrazil dech

Olympijský šampion z Nagana a mistr světa z roku 2005 se fanouškem zaslaný dopis rozhodl bez úprav zveřejnit. Na přání odesilatele, který je již třetím desetiletým skalním plzeňským divákem, Straka jen odstranil jeho jméno a kontaktní údaje.

„Po přečtení několika článků o fotbale a hokeji, jak některé kluby již teď šetří, propouští hráče, kluby jsou posílány do likvidace a samozřejmě i snižování, zatím jen dočasně, platů hráčům, a jak bude financován sport po pandemii, uzrálo ve mně následující rozhodnutí," píše plzeňský fanda v e-mailu, který klub zveřejnil na svých oficiálních stránkách.

„Jako řadový zaměstnanec nemohu pomoci větší částkou peněz, rozhodl jsem se proto oslovit prostřednictvím facebooku fanoušky plzeňského hokeje, zda by souhlasili se založením transparentního účtu, na který by zasílali částku, kterou oni sami uznají za vhodnou a pro své potřeby postradatelnou, a alespoň částečně zacelili finanční ztrátu z neuskutečněných zápasů play off," doplňuje příznivec s tím, že se mezi plzeňskými fanoušky setkal s většinou pozitivními reakcemi a účet založí už v úterý.

Straka tento záměr s nesmírným vděkem a pokorou kvitoval. „Toto obrovské gesto je jen důkazem, že modrobílý hokej dokáže spojovat i v dobách takto nesnadných. V nejbližší době zveřejníme číslo účtu, na který bude možné přispívat. Děkujeme předem všem, kdo tak učiní. Je krásné vědět, že v tom nejsme sami," cení si šéf plzeňského klubu.

Na transparentní účet bude možné přispívat do konce srpna. „Poté by s Vámi byla podepsána sponzorská (darovací) smlouva na částku, která bude na účtu, a následně převedena na účet klubu. Před prvním zápasem nové sezony, což by mělo být 18. září se Spartou, formou symbolického šeku předána," dodal fanoušek v e-mailu Strakovi.

„Klub neprochází snadným obdobím. Šetříme, kde se dá. S hráči jsme se dohodli na významném snížení jejich platů. Každý chápe, že jsme na jedné lodi," uvedl Straka pro oficiální stránky hokejové Plzně. I ta během pandemie koronaviru pomáhá potřebným, když zorganizovala výrobu a následné předání roušek pro Fakultní nemocnici Plzeň a další roušky ve spolupráci s fanoušky plánuje distribuovat tam, kde je potřeba.