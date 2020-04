Šokující přiznání extraligového gólmana: Střídám dvoje tepláky, víc toho doma nemám

Nejúspěšnější angažmá v kariéře prožívá v extraligové Olomouci slovenský gólman Branislav Konrád. Na Hané si odkroutil už pět sezon a nyní se těší na další. Na to, jak se situace v souvislosti s pandemií koronaviru vyvine, čeká doma v Nitře, kde uvízl, když tam odjel původně na pár dnů poté, co po dvou zápasech předkola play-off přerušili českou nejvyšší soutěž.

S tak dlouhým pobytem doma jste asi nepočítal, že?

V první chvíli existovala varianta, že by se předkolo po dvou týdnech mohlo dohrát. Dostali jsme pár dnů volna s tím, že pak zase začneme trénovat. Odjel jsem domů na Slovensko s tím, že se za pár dnů vrátím. Vzal jsem si sebou proto jen jednu tašku s věcmi. Jenže zavřeli hranice a z původně plánovaných čtyř dnů jsem doma v Nitře už déle než měsíc. Střídám tak dvoje tepláky, trika, boty. Víc toho doma nemám.

Komunikujete nějak se spoluhráči a vedením klubu?

S kluky pravidelně přes telefon. S vedením zatím ne. Čekám však, že brzy dostaneme nějaké informace, co se bude dít. U mě je to kvůli tomu, že jsem na Slovensku, složitější. Uvidím, zda začnu s přípravou individuálně tady, nebo jestli se dostanu do Olomouce. Bylo by to lepší, protože syn tam chodí do školy. Mám-li být ale upřímný, tak ani nevím, jak je to nyní s hranicemi. Jestli nás pustí třeba za cenu čtrnáctidenní karantény. To by však nebylo zrovna ideální. Prostě čekám, jak se to vyvine.

Situace je pro všechny lidi složitá, jak se s ní doma vyrovnáváte?

Jsem s rodinou a zvládáme to dobře. Bydlíme v domku, takže nejsme zavření, a tak to máme jednodušší. A úplně nelenoším, byť nyní máme volno. Letní příprava má začít až v květnu. Párkrát jsem si zacvičil s činkami, přestože posilování není zrovna má doména, denně jezdím na kole. To je má zábava a zároveň se tím udržuji v kondici.

Vraťme se k hokeji. V půlce února, v závěru duelu s Kladnem jsem odjel z brány a vrátil jste se do ní až dvě kola před koncem základní části. Co se vám tehdy stalo?

Natrhl jsem si takový zvláštní sval mezi tříslem a jeho přitahovačem. Byla tam drobná trhlinka. Léčba byla delší, než jsem předpokládal. Nikam jsem ale nespěchal. Dal jsem tomu čas, abych byl stoprocentně v pořádku na play-off. To se sice podařilo, ale předkolo ze Zlínem skončilo už po dvou zápasech.

Pro váš tým to bylo hodně mrzuté, cítili jste formu?

Je to tak. Na druhé straně, stav série ze Zlínem byl 1:1 na zápasy, a tak těžko říct, jak by se to dál vyvíjelo. Myslím však, že kdybychom předkolo zvládli, mohli jsme překvapit. To je ale jen teorie. Všechno je pryč, a tak nemá cenu spekulovat. Zdraví je samozřejmě na prvním místě. Rizika byla obrovská, a tak soutěž byla ukončena stejně jako ligy téměř všude na světě, správně. Museli jsme to respektovat a nyní doufáme, že nová sezóna začne v termínu, jak má.

Olomoucký brankář Branislav Konrád a hokejisté Sparty Marek Hrbas (na zemi) a Miroslav Forman.

Vlastimil Vacek, Právo

Angažmá v Olomouci je asi vaše nejvydařenější v kariéře. Souhlasíte?

Pět let jsem byl i v bratislavském Slovanu. Ale ano. V Olomouci začnu už šestou sezonu a musím říct, že jsem tam velmi spokojený. Líbí se nám tam i s rodinou. Neměnili bychom.

Smlouvu máte ještě na dva roky. Jiná zahraniční štace vás neláká?

Zajímavá je určitě KHL, sportovně i finančně. V říjnu mi však bude třiatřicet, a tak je to pro mě uzavřená záležitost. Vím, jak to tam chodí, funguje. Reálná šance tam už prostě není. Nijak se tím proto nezabývám. Jsem spokojený, kde jsem. Těším se na další dva roky v Olomouci a možná přidám i další. Teď je však těžké, a hlavně předčasné, o tom hovořit. Především se musí všechno zase rozběhnout. Když se to podaří, já budu zdravý, ve formě a klub bude mít nadále zájem, rád zůstanu.