Senzace! Vrbata končí v Mladé Boleslavi, kdo mistra světa nahradí?

„Už když Radim v klubu nastupoval, panovala dohoda, že zajede u A mužstva i mládeže nový systém a posléze se stáhne do ústraní," vysvětluje Jan Plachý, spolumajitel hokejového klubu BK Mladá Boleslav. „Má tři malé děti, má i své další povinnosti a aktivity, kterým se chce věnovat. Chápu ho, u hokeje je celý život a asi je logické, že chce dělat i jiné věci," tvrdí na klubovém webu.

Vzápětí přidává další informace, aby fanoušci nemuseli spěkulovat, co stojí za koncem klubového odchovance v mladoboleslavském hokeji. „Neznamená to, že odchází úplně. Stále bude dohlížet a konzultovat sportovní chod klubu, ale nebude dělat denní operativu s týmem, trenéry a agenty, to všechno přechází na Václava Nedorosta," říká Plachý.

„Z mého pohledu je to spíš kosmetická věc a beru to tak, že se nic zásadního nemění. Stále budeme všechny sportovní kroky konzultovat ve skupině, ve které bude mít Radim důležité slovo," dodává.

Že nejde o bombastickou novinku potvrzuje i sám Radim Vrbata. „Není v tom žádná senzace. Takový byl plán a dohoda s majitelem klubu Honzou Plachým. Už když jsem do funkce nastupoval, zdůrazňoval jsem, že jde o dočasné řešení, a že zatím nemám žádné funkcionářské ambice," připomíná zhruba rok a půl stará tvrzení.

„Z mé strany šlo čistě o pomoc rodnému klubu, o snahu nastavit věci tak, jak si myslím, že by mohly a měly fungovat. Hlavním důvodem mého odchodu jsou rodinné záležitosti a taky moje další mimohokejové aktivity, kterým se chci v současnosti věnovat," doplňuje Vrbata.