Útočník Vopelka bude bojovat o smlouvu v Českých Budějovicích

Vopelka byl na začátku uplynulé sezony zapůjčen z Mountfieldu do Vítkovic. za Hradec nastoupil jen ve čtyřech zápasech v druhé polovině listopadu. Celkem si v minulém extraligovém ročníku připsal ve 20 zápasech dva body za dvě asistence. V EBEL nasbíral v nedohrané sezoně kvůli pandemii koronaviru ve 13 utkáních včetně play off tři body za gól a dvě přihrávky.

V domácí nejvyšší soutěži působil Vopelka od ročníku 2017/18, kdy přišel do Hradce Králové z Trenčína. V extralize má na kontě 121 utkání a 30 bodů za 12 branek a 18 asistencí.

Z Českých Budějovic odešel už v 15 letech do Örebra, kde strávil čtyři sezony a vyzkoušel si i švédskou ligu. V sezoně 2015/16 hostoval v tamní druhé nejvyšší soutěži v celku Vita Hästen. Následně odešel do Slovanu Bratislava do KHL a na konci ročníku 2016/17 se přesunul do Trenčína.