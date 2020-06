Zlatá hokejka se předá za týden. Kandidát na trofej je naprosto jasný

Vše ale podle informací Práva proběhne v hodně netradiční podobě. Experti stihli hlasovat jen v jednom kole v polovině března, což se ale kryje s termínem konce veškerého hokejového dění, takže výsledky budou platit jako celkové. Další kola by neměla smysl.

V pátek, kdy výkonný výbor Českého hokeje bude s definitivní platností řešit herní model extraligy a první ligy pro příští sezonu, se vedení svazu chystá oznámit elitní desítku letošní ankety, ale je takřka nabíledni, že prvenství ve Zlaté hokejce musí znovu obhájit David Pastrňák. Žádný jiný z českých hráčů neměl takovou sezonu jako nejlepší střelec NHL.

Hokejisté David Pastrňák (vlevo) a Michal Kempný mezi diváky během tenisového turnaje na Štvanici.

Vít Šimánek, ČTK

Pastrňák by tak cennou trofej získal už počtvrté za sebou. Vedle hvězdy Bostonu lze z loňské elitní desítky znovu na vyhlášení nejlepších očekávat Jakuba Voráčka, David Krejčího, Tomáše Hertla, Dominika Kubalíka i Milana Gulaše. Naopak premiéru může zažít Dmitrij Jaškin, nejužitečnější hráč nedohrané KHL.

Opatření, která zatím v Česku omezují počet osob na jedné akci, vedou pořadatele k záměru uskutečnit letošní vyhlášení ankety v improvizovaném módu, úplně bez diváků a dalších hostů, včetně médií.

Podstatná je ale účast vybraných hokejistů, kteří by vzhledem ke koronavirové soutěžní pauze měli být všichni přítomni, včetně hvězd NHL. U nich by při čekání na pozdější termín a lepší podmínky uspořádání večera hrozilo, že odletí do zámoří na kempy.

Zlatá hokejka se odehraje v Síní slávy českého hokeje v pražské Galerii Harfa před kamerami ČT sport, která celé vyhlášení odvysílá 11. 6. od 20.15 h. Konkrétní podoba pořadu zůstává zatím tajemstvím, vítěz ankety má být večer k dispozici novinářům na tiskové konferenci.