Chystá se senzace! Jágr má jednat se Spartou, bude za ni hrát extraligu?

Ta varianta je opravdu ve hře! Majitel a útočník Rytířů Jaromír Jágr by si i v nadcházejícím ročníku mohl zahrát hokejovou extraligu, přestože jeho Kladno ji po ročním účinkování zase opustilo. Podle informací Sport.cz a Práva by sice osmačtyřicetiletá legenda dál měla nastupovat za své Kladno v první lize, vyřízené by ale mohla mít i střídavé starty v tuzemské nejvyšší soutěži. A oním klubem, jehož dres by Jágr mohl nosit, je pražská Sparta!

Zdroj Sport.cz a Práva prozradil, že není nereálná varianta, že by Jágr by za Spartu nastupoval pouze v jejích domácích zápasech v libeňské O2 areně. Slavná osmašedesátka je obrovským lákadlem pro fanoušky a je jisté, že už tak vysoká domácí návštěvnost Sparty by se jeho přítomností ještě zvedla.

„Jsou to vyloženě spekulace a tohle téma není na pořadu dne. Máme plno jiných starostí," řekl Sport.cz na otázku ohledně možného spojení Sparty s Jágrem v nadcházející sezoně sportovní ředitel Pražanů Petr Ton.

Následně ale volil slova, z nichž v blízké budoucnosti až tak kategorické Ne není patrné. „Člověk nic nevylučuje, ale spíš je to otázka na Jardu. Jestli bude chtít dál hrát extraligu, jestli vůbec bude pokračovat v kariéře. Já jsem o tom nepřemýšlel a ani s trenéry jsem na toto téma nemluvil. Máme dost starostí se skládáním týmu pro příští sezonu," dodal Ton.

Jisté je, že finální dohoda ještě nepadla. Ovšem není vyloučené, že k ní nakonec dojde. Škodné by nebylo ani samotné Kladno, které po pádu do Chance ligy obrací každou korunu a zapůjčení své největší hvězdy Spartě by pokladně Rytířů přineslo vítanou finanční injekci. Stejně jako jsou ve hře i přesuny opačným směrem na trase Sparta-Kladno, a to u hráčů, kteří by v pražském klubu neměli pevné místo v sestavě.

Sám Jágr před necelým měsícem prohlásil, že se ještě definitivně nerozhodl, jestli bude v hráčské kariéře pokračovat i v příštím ročníku.

„Upřímně musím říct, že jsem minulou sezonu trochu podcenil. Podcenil jsem ji z toho důvodu, že jsem hrál s větší váhou než bych měl hrát," řekl pro CNN Prima News Jágr, jehož váha se v jeden čas pohybovala až okolo 117 kilogramů.

„Což je na hokej hrozně moc, proto jsem nepodával takový výkony, který jsem mohl odevzdávat. Hokej se posunul do větší rychlosti, proto mě to trochu limitovalo " dodal Jágr, jenž v poslední extraligové sezoně zaznamenal v 38 zápasech 29 bodů za 15 branek a 14 asistencí.