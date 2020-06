Král o novém formátu extraligy: Ideální sportovní model to není. Vyhrály ekonomické důvody

Na rovinu přiznává, že nebýt koronaviru, úprava herního modelu hokejové extraligy by vůbec nebyla na stole a dál by platil přímý postup a sestup. Kvůli pandemii ale výkonný výbor Českého hokeje na svém pátečním jednání schválil, že v příštím ročníku bude tuzemská nejvyšší soutěž nesestupová a otevřená pro vítěze první ligy, pokud tedy splní licenční podmínky. V sezoně 2021/22 pak sestoupí poslední z 15 účastníků přímo, zatímco mužstva na 11. až 14. místě mezi sebou sehrají play down a nejhorší z nich bude účast obhajovat v baráži s vítězem Chance ligy. Prezident Českého hokeje Tomáš Král vysvětluje, proč byl nakonec přijat právě tento návrh.

Jaký tedy byl ten nejzásadnější argument přijetí modelu, pro který zvedlo ruku všech jedenáct členů výkonného výboru?

Ať se nám to líbí, nebo ne, tak za současné situace do popředí všeho vstupuje ekonomika a zájem, aby se vůbec sportovalo a kluby udržely svoji existenci. Chtěl bych zdůraznit, že model byl schválen z ekonomických důvodů, žádné jiné nemá. Naše ideální sportovní představa to není, ale úzce komunikujeme i se zahraničím a touto cestou se podle našich zpráv vydává celá hokejová Evropa. Byť nejsem zastáncem těchto modelů, jsem přesvědčený, že jsme udělali správné rozhodnutí a plně za ním stojím.

Nebýt pandemie koronaviru, dál by zůstal v platnosti přímý postup a sestup?

Ano, my ale musíme převzít ekonomickou odpovědnost za jistotu a stabilitu soutěže, stejně jako za ochranu hokeje a klubů. Musíme být připraveni na všechny varianty. I když komunikujeme s ministerstvem zahraničí a hygienickými stanicemi, tak nevíme, co se stane, když se koronavirem nakazí třeba čtyři hráči. Půjde do karantény celý tým, nebo se bude hrát dál? Nevíme počty diváků na zápasech...

V čem přesně ale spočívá ekonomická ochrana klubů, když ji ony samy na zasedání APK LH vlastně nevyžadovaly?

Budou moci daleko snáz reagovat na nepředvídané situace, které nastanou. Ať už jde o nižší příjmy ze vstupného nebo o příjmy od partnerů. Týmy bezprostředně ohrožené sestupem či baráží většinou už od ledna začaly navyšovat rozpočty v řádech milionů. Teď naopak takové kroky podnikat nebudou muset a ušetří třeba na smlouvách u hráčů, které na konci základní části nebudou muset z obavy ze sestupu podepisovat.

Tiskový mluvčí Českého hokeje Zdeněk Zikmund o finančních ztrátách Hokejová extraliga vyčíslila pokles příjmů kvůli pandemii koronaviru a s tím spojeným nedohráním sezony na 247 milionů korun. Pokud se k tomu připočte první a druhá liga a svaz, tedy reprezentační výběry, znamená to pro Český hokej jen za poslední sezonu finanční ztrátu příjmů ve výši půl miliardy korun.

Takže kvůli ekonomické stabilitě klubů jste zamítnul návrh Asociace profesionálních klubů (APK LH), která byla pro následující čtyři sezony pro baráž mezi nejhorším týmem nejvyšší soutěže a vítězem první ligy?

Musím říct, že ten návrh mě zaskočil a překvapil. Jasně jsem říkal, že je to návrh proti mému přesvědčení a není to něco, co by reflektovalo současnou ekonomiku a stav. A nám jde hlavně o ekonomické řešení problému, proto mi tento návrh nepřišel jako dobrý. Nakonec to tak vyhodnotil i výkonný výbor svazu, protože pro tento návrh byli jen tři členové, proti šest a dva se zdrželi.

Navíc, názor vedení svazu je takový, že model baráže posledního týmu extraligy s vítězem první ligy je nejméně atraktivní a nejméně sportovně zajímavý. Třeba základní část první ligy by musela být ukončena někdy v půli května.

Protinávrh Sparty, Plzně a Liberce o zachování přímého sestupu a postupu a postupném snižování účastníků nejvyšší soutěže na dvanáct, by vám za normálních okolností nevadil?

Za normálního stavu bych s tím neměl problém já ani výkonný výbor. Ale za současné situace by to bylo velké kaskadérství a nepřispělo by to k ekonomické ochraně klubů. Právě naopak.

Pokud by vítěz první ligy nesplnil licenční podmínky, tak by po příští sezoně do extraligy nepostoupil. Může být v takovém případě nabídnut postup druhému nejlepší celku Chance ligy?

Ne.

Platí stále, že nový ročník extraligy by měl odstartovat 18. září?

Z našeho pohledu je to neměnný termín. Pokud ale přijdou věci, které neovlivníme, bude se muset změnit.

Kdyby i 18. září platil omezený počet osob na zimních stadionech, i tak byste chtěli začít hrát?

Museli bychom to řešit s kluby, ale mám názor, že se musí hrát. Třeba i bez diváků. Přestat hrát by totiž byla cesta do pekla.

Jak daleko, či blízko je vůbec záměr APK LH převzít řízení extraligy od svazu?

Mělo by to být dokončeno během následujícího roku, nejdéle dvou. Pak se bude otevírat prostor pro další domluvy a postupy, jak bude spolupráce se svazem vypadat. Chci ale jasně říct, že na základě smlouvy mezi hokejovým svazem a APK LH podléhá systém soutěže a počet týmů v ní vždy schválení výkonného výboru svazu. Takže nemůže nastat situace, že by si kluby pro sezonu 2021/22 najednou odhlasovaly jiný herní model.

Kdyby to bylo jen na vás, vrátil byste se od sezony 2022/23, kdy by extraliga opět měla mít 14 účastníků, k přímému postupu a sestupu?

Tak bych si to přál. V té sezoně už ale nejspíš bude řídícím orgánem APK LH a nelze vyloučit žádný z modelů. Třeba i ten ekonomický s přísnými licenčními podmínkami a platovými dny. Kdybych ale řídil extraligu já, baráž bych do ní vracet nechtěl.