Takový hokej fanoušci nechtějí, zuří Sparta. Tak, a je to! nechápe Gulaš

Zatímco třeba v Hradci Králové s novým formátem hokejové extraligy, podle kterého se po příští sezoně nebude z nejvyšší soutěže sestupovat a naopak do ní následně jako patnáctý celek přibude vítěz první ligy, neskrývají spokojenost a za tento model jsou rády i Vítkovice, to Sparta dává veřejně najevo svou nelibost. Stejně jako třeba nejlepší hráč uplynulého ročníku extraligy Milan Gulaš z Plzně.

„Herní systém, který představil hokejový svaz, je v rozporu s návrhem klubů a extralize za nás rozhodně nepomůže. Týmy ze spodní části tabulky nebudou mít o co hrát. Takový hokej fanoušci prostě nechtějí," nechala se na twitteru Sparty slyšet její generální manažerka Barbora Snopková Haberová.

Právě Sparta spolu s Libercem a Plzní původně přišla s návrhem na postupné snižování účastníků extraligy na dvanáct a zároveň zachování přímého postupu a sestupu. Asociace profesionálních klubů ledního hokeje pak odsouhlasila plán ponechat v extralize 14 týmů s tím, že by se hrála baráž mezi nejhorším týmem nejvyšší ligy po play down a vítězem první ligy. Finální rozhodnutí ale bylo na výkonném výboru svazu, který je řídícím orgánem soutěže.

Důvody jsou ekonomické, ideální sportovní představa to není, říká k hernímu systému extraligy Tomáš Král

Sport.cz

A ten na žádnou z těchto variant nepřistoupil. Schválil naopak model, který podle šéfa Českého hokeje Tomáše Krále hájí především ekonomickou ochranu klubů v těžkém období koronaviru. Z jedenácti členů výkonného výboru zvedli pro nesestupový příští ročník ruku všichni.

„Tak, a je to!!! Bohužel si nedokážu vysvětlit, proč tomu tak je! Možná by bylo dobré zeptat se každého zvlášť z výkonného výboru, proč tak hlasoval," zuří plzeňský kapitán Milan Gulaš, který je dlouhodobě proti uzavřené či nesestupové soutěži, protože by tím podle něj ztratila na kvalitě.

To v Hradci Králové páteční verdikt přivítali s radostí. „Výsledek hlasování výkonného výboru je pro náš klub pozitivní. Přestože jsme v prvním hlasování, které nebylo výkonným výborem přijato, zastávali většinový názor APK LH, byl pro nás tento finálně schválený model prioritní. Od začátku jsme ho jako klub preferovali," řekl pro klubový web generální manažer Mountfieldu Aleš Kmoníček, jenž je zároveň jedním z jedenácti členů výkonného výboru svazu.

📜 | "Herní systém, který představil hokejový svaz, je v rozporu s návrhem klubů a extralize za nás rozhodně nepomůže. Týmy ze spodní části tabulky nebudou mít o co hrát. Takový hokej fanoušci prostě nechtějí," uvedla k novému modelu generální manažerka Barbora Snopková Haberová. pic.twitter.com/CystO6YN5g — HC Sparta Praha (@HCSpartaPraha) June 5, 2020

„Schválený návrh je v současné nejisté a finančně náročné době kompromisní, umožní klubům tuto sezonu, která bude možná ještě hodně těžká, přečkat. Bude sloužit k finanční stabilizaci všech extraligových klubů a pomůže nám se sportovně i finančně připravit na další ročník," dodal Kmoníček.

A spokojenost projevil i šéf Vítkovic Aleš Pavlík. Ten je, stejně jako Kmoníček členem výkonného výboru svazu a zároveň i prezidentem APK LH.

„V prvním hlasování jsme z pozice Vítkovic podpořili většinový návrh předložený APK LH, ten ovšem neprošel. Po následném zvážení všech aspektů i variant jsme se přiklonili ke kompromisnímu návrhu mezi APK a svazem, a ten byl jednohlasně přijat jako definitivní. Jsme za něj rádi," řekl Pavlík.