Absolutně se mi to nelíbí a nesouhlasím s tím, ozval se trenér Plzně

„Mně se to absolutně nelíbí, já s tím nesouhlasím, ale bohužel nic s tím neudělám. Musíme respektovat prezidenta svazu (Tomáše Krále) a výkonný výbor, který vše schválil a je za to odpovědný," říká Čihák v rozhovoru pro oficiální stránky západočeského klubu.

Proti rozšiřování soutěže se vymezuje už dlouhodobě, zároveň je přesvědčen i o tom, že má smysl baráž mezi týmy z extraligy a Chance ligy.

„Extraliga byla nastavena dobře a bylo zcela zbytečné do toho poslední dva roky zasahovat. Kladno třeba letos mělo mít šanci o setrvání bojovat," soudí Čihák, že Rytíři měli mít možnost bojovat o zachování extraligové příslušnosti proti Českým Budějovicím, vítězi první ligy.

„Stejně jako play off je baráž nová soutěž, a jestli prvoligové kluby chtějí do extraligy, měly by být vždy částečně mírně znevýhodněny. Oni musejí přesvědčit, že na nejvyšší úroveň mají. Dle mého to k hokeji patří a nynější situace se mi nelíbí," tvrdí osmatřicetiletý trenér.

Sám by byl zvědavý, jaký by barážová konfrontace mezi Kladnem a Českými Budějovicemi měla výsledek „Je pravda, že Motor o parník svou soutěž vyhrál a moc by mě zajímalo, jak by letošní konfrontace s extraligovými kluby dopadla. Tlak v takových zápasech je více než srovnatelný s vyřazovacími boji o titul," připomíná Čihák.