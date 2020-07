Hraji jako odstřelovač. Potřebuji pálit z každé pozice, hlásí nová posila Mladé Boleslavi

Hokejisté Mladé Boleslavi získali nového spoluhráče. Do klubu přichází mladý finský střelec Joona Jääskeläinen, který v minulé sezoně hrál na Slovensku v Bánské Bystrici, kde dosáhl téměř bodu na zápas. „Mladá Boleslav měla o mě velký zájem. Takže to bylo celkem jednoznačné. Měl jsem pár dalších nabídek, ale manažeři mě přesvědčili o týmu a jeho organizaci,“ okomentovala své rozhodnutí nová posila pro klubové stránky.

Na Slovensku sehrál Jääskeläinen 53 zápasů, ve kterých si připsal 46 bodů za 23 gólů a stejný počet asistencí. Stal se čtvrtým nejproduktivnějším hráčem mužstva. Navíc opanoval statistiku plus minus bodů, kdy skončil na čísle 27.

Nová posila by se měla připojit k týmu příští týden. Před slovenským angažmá strávil Fin kariéru na domácích stadionech, byl také součástí reprezentačních výběrů do 17 a 18 let.

„Můj největší dosavadní úspěch je asi vítězství ve druhé lize mého rodného města. Cením si ale každé výhry, protože vždy je těžké cokoliv vyhrát. Já osobně jsem velmi hladový po výhře, protože ten pocit je nepopsatelný," nechal se slyšet rodák z Imatry.

Dosavadní zkušenosti bude chtít nově předvést v české Tipsport extralize. A má jasno, co by chtěl předvádět. „Hraji jako odstřelovač. Potřebuji střílet z každé pozice. Řekl bych, že jedna z mých největších předností je hra v power play. Musím tvrdě pracovat, abych se i zde do přesilovek podíval," vyslal trenérům třiadvacetiletý útočník své přání.

I když Fin přichází ze Slovenska do Čech, nejde do úplně neznámého prostředí. V kabině potká tváře, které mu nejsou cizí.

„Před příchodem jsem znal Adama Zbořila, Mario Luntera a Brandona Aldersona. S Adamem jsem působil asi tři roky v juniorech ve Finsku, takže ho znám opravdu dobře. Maria znám z Bánské Bystrice, kde jsme spolu chvíli hráli. Proti Brandonovi jsem minulý rok nastupoval. Poté co jsme oba podepsali smlouvu v Mladé Boleslavi, tak jsme si vyměnili pár zpráv," přiznal Jääskeläinen, který na Slovensku zažil, že vyslovit jeho příjmení není snadné. Jak to bude v Česku?

Hlavní je ale hokej. „Od české extraligy očekávám hlavně rychlý a dovednostní hokej. Myslím si, že mi bude perfektně sedět," je přesvědčený Fin.