Mladá Boleslav už také vyjela na led

"První trénink je vždycky o tom, že si hráči vyzkoušejí výzbroj, není to úplně na maximum, aby se nikomu nic nestalo. Je to spíš takové zapracování a myslím si, že to splňuje účel," řekl klubovému webu Patera.

Bruslařský klub, který v předčasně ukončeném minulém ročníku extraligy obsadil čtvrté místo, se připravoval na rozdíl od tréninků na suchu už téměř kompletní i se zahraničními posilami. Pouze obránce Karel Klikorka si plní v Brně povinnosti u reprezentační dvacítky.

Do útoku přišli Kanaďan Brandon Alderson z Trenčína, Fin Joona Jääskeläinen z Banské Bystrice, Jakub Kotala z Havířova, Jakub Strnad z Kladna, obránce Petr Šidlík z Vítkovic a brankář Marek Schwarz z Liberce.

Odešli z ofenzívy Radim Zohorna (Pittsburgh), Pavol Skalický (Lukko Rauma), Žiga Jeglič (Bremerhaven), Lukáš Pabiška (Benátky nad Jizerou) i Jakub Klepiš s Lukášem Kašparem, obránci František Hrdinka (Prostějov), Jiří Kurka a brankář Justin Peters.

"Už jsme tady měli kompletní tým a do začátku, nevím jestli úplně té regulérní sezony, ale do začátku té přípravy jsme kompletní a na nikoho nečekáme. Uvidíme, jak se bude situace vyvíjet. Ale tak to má každý tým až do konce ledna," prohlásil Patera.

Věří, že mužstvo ukáže už v přípravě, že bude konkurenceschopné. "Když nebudeme, tak samozřejmě budeme chtít posílit, ale já si myslím, že máme už teď dost silný kádr," dodal Patera. První zápasový test čeká Středočechy v úterý 4. srpna doma proti Karlovým Varům.