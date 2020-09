Litvínov chce zapomenout na bídné sezony. Cílem je play off, hlásí Hynek

S novým vedením, trenéry i obměněným kádrem vstoupí příští pátek do Tipsport extraligy hokejisté Litvínova. Verva v minulém ročníku zachránila příslušnost mezi elitou až v posledním kole základní části v bitvě s Kladnem a v nové sezoně dychtí po daleko vyšších patrech tabulky.

„Finanční situace klubu je navzdory škodám způsobeným pandemií koronaviru stabilní díky silnému zázemí skupiny Unipetrol, jejíž podpora pokračuje v plné výši," uvedl Marek Zouvala, předseda představenstva HC Verva Litvínov.

Pozice generálního ředitele i sportovního manažera se ujal Pavel Hynek, Vladimíra Kýhose nahradil na střídačce bývalý asistent kouče slovenské reprezentace Vladimír Országh, jenž povede žlutočerné v tandemu s ostříleným Václavem Sýkorou. „Jsme rádi, že se nám povedlo získat takto kvalitní a zkušené trenéry. Letos je nový model předkola, takže pro přímou účast v play off je potřeba se umístit v první čtyřce, což nebude jednoduché. Naším cílem je přesto jednoznačně postup do play off," tvrdí Hynek.

Kádr prošel změnami. Skončili dlouholetý kapitán Michal Trávníček, obránce Michal Moravčík, Švéd Edwin Hedberg i zámořští borci Akim Aliu nebo Chris Langkow. V kabině se naopak objevilo několik nových tváří. Výraznou posilu získali Severočeši do brankoviště. Místo Jaroslava Januse zlanařili z Kladna jeho krajana a gólmana slovenského národního týmu Denise Godlu, jemuž bude krýt záda David Honzík.

„S Jarem jsme se rozloučili po vzájemné dohodě, chtěli jsme nějakou změnu a vybrali si Denise. Brali jsme ho k nám jako brankáře číslo jedna, ale vše se bude odvíjet až od předváděných výkonů. Brankáři podávaali v přípravě velmi solidní výkony. V úvodu sezony rozdělíme zápasy mezi Denise a Davida a uvidíme, co bude dál," vysvětluje trenér brankářů Zdeněk Orct. Ocenil také práci talentovaného Šimona Zajíčka, jenž bude plnit roli trojky. „Jeho výkony byly až nad očekávání. Výborně zachytali všichni tři," pochvaloval si.

Litvínov udržel ofenzivní opory Viktora Hübla, Františka Lukeše, Richarda Jarůška, Tomáše Pospíšila, Samsona Mahboda i obránce Jana Ščotku s Patrickem Kudlou, kteří podepsali nové smlouvy. Defenzivu vyztužili Lotyši Oskars Cibulskis, Uvis Janis Balinskis i Kanaďan Aaron Irving.

Konkurenci v útoku zvýšili rychlonozí Patrik Zdráhal s Martinem Látalem. V úvodu sezony vypomohou mužstvu také Jan Myšák a Kristian Reichel, jimž sezona v zámoří odstartuje se zpožděním. „Mužstvo prošlo obměnou na všech postech. Kádr ještě není uzavřený a nejsou vyloučeny další změny," dodal Hynek.