Č. Budějovice - Hradec Králové 1:5 Nováčkovi návrat mezi elitu zhořkl! České Budějovice prestižní zápas nezvládly

V roce 2013 jim Mountfield odvezl extraligovou licenci do Hradce Králové, ve čtvrtek všechny body. Obnovená premiéra v nejvyšší soutěži hokejistům z Českých Budějovic vůbec nevyšla, finalistovi posledního ročníku Ligy mistrů podlehli doma vysoko 1:5. Hosté o svém triumfu rozhodli už v úvodu, kdy v čase 3:42 vedli 3:0.

Brankář Českých Budějovic Marek Čiliak poté, co dostal třetí gól.

Bouřlivé ovace a radost na tribunách vystřídal záhy po úvodním buly šok. Hráči Českých Budějovic se nestihli ani pořádně dotknout puku a prohrávali, když po osmi sekundách otevřel skóre Orsava, jenž před brankovištěm snadno usměrnil Cingelovu nabídku. Vzápětí navíc fauloval Pýcha. Krátce po další velké šanci Orsavy napřáhl Hronek a jasně ukázal, proč je klíčovou postavou obrany Detroitu v NHL - 0:2.

Ve čtvrté minutě měli k dispozici přesilovku také domácí, jenže potřetí slavili Královéhradečtí. Obrana Motoru znovu zaspala a Radovan Pavlík precizně provedeným blafákem do bekhendu nedal Čiliakovi šanci. V osmé minutě následovala další početní výhoda Jihočechů, v níž nevyužil dvě velké možnosti Venkrbec, ale Plášil už uspěl.

Zleva brankář Českých Budějovic Marek Čiliak a Radovan Pavlík z Hradce Králové radující se z gólu.

Václav Pancer, ČTK

Christov si pak nepřišel na Mazance. Při hře čtyři na čtyři následovaly příležitosti na obou stranách, stavem však pohnul až poté, co už se hrálo v plném počtu, Lev. Úspěšně zakončil přečíslení dva na jednoho s Perretem.

Zleva Vít Christov z Českých Budějovic, brankář Hradce Králové Marek Mazanec a David Gilbert z Českých Budějovic.

Václav Pancer, ČTK

Ve 25. minutě už to pro domácí začalo hrozit debaklem - pátý gól hostů přidal Smoleňák. Ve 35. minutě navíc dostal Christov za podkopnutí soupeře trest na pět minut a do konce utkání, hráči Mountfieldu však sehráli dlouhou přesilovku až příliš ledabyle a žádnou větší možnost si nevypracovali. Jen Perret dorážel z velkého úhlu do odkryté branky nad.

Ve třetí třetině už se jen dohrávalo. Hosté si s přehledem pohlídali i přes tři vyloučení náskok a vykročili do sezony tříbodovým ziskem.