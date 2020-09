Horor na jihu a vztek pod rouškou. Prvních pět minut bylo naprosto tristních, říkal zdrcený Prospal

Sedm let čekaly České Budějovice na extraligový zápas. Jenže při návratu absolutně nezvládly úvod třaskavého duelu s Mountfieldem, který jako majitel licence přestěhoval v roce 2013 klub elitní soutěže právě z jihu do Hradce Králové. Než domácí hokejisté vůbec stačili vystřelit na branku soupeře, prohrávali už po 222 vteřinách rozdílem tří gólů.

Z hlediště, kam při epidemiologických omezeních mohlo jen 3710 diváků, přesto nezazněl ani jednou pískot. „Fanoušky máme naprosto skvělé. Bylo mi líto, že nesmíme pustit na hokej ani všechny držitele permanentek, natož Budvar arénu vyprodat," řekl generální manažer budějovického klubu Stanislav Bednařík.

Na premiéru přišel v jihočeské metropoli maximální možný počet dovolených fanoušků. Permanentních vstupenek přitom Motor prodal o několik set víc, takže vůbec nedává do prodeje lístky na jednotlivá utkání. „Jsem z toho smutný, některým restrikcím prostě nerozumím. Bohužel to vychází tak jednou za šest až sedm zápasů, kdy se na zápas nedostane někdo, ač si permanentku zaplatil," krčil rameny Bednařík.

Budějovičtí fanoušci.

Václav Pancer, ČTK

Fanoušci ale ani po konečné prohře 1:5 Motor nezatratili. „Musíme být ohromně vděčni lidem, že za nám stáli až do konce. Takhle si tady ale vstup do soutěže nikdo nepředstavoval, děsně rychle se nám hra sesypala," mrzelo kapitána Pavla Pýchu.

Z pohledu kouče Václava Prospala to byl přímo horor. Motor inkasoval už v osmé vteřině, neboť nervózní Venkrbec prohrál své první extraligové vhazování, ve středovém kruhu dokonce upadl a hned soupeři nabídl prostor pro útok. Cingel pak jen poslal puk před bránu, kde stál úplně osamocený Orsava.

O minutu později zaplatili domácí za faul druhým obdrženým gólem a když jim hradecký Radovan Pavlík pláchnul i v oslabení a blafákem si vychutnal Čiliaka, byl nováček zralý na ručník. „Začali jsme šíleně. Za nic se nemůžeme schovávat, zejména prvních pět minut bylo naprosto tristních. Premiéra mezi elitou se nám hrubě nepovedla," lomil rukama trenér a kdyby neměl tvář zakrytou rouškou, všichni by viděli, že je doslova rudý vzteky.

Hosté měli zápas pod kontrolou, Filip Hronek se v obraně ukázal jako rozdílový hráč a po nechytatelné dělovce zapsal vítězný gól. „Sedlo mi to, hráče potěší taková trefa v přesilovce. Budějovičtí pak byli dost zamrzlí," mínila dočasná posila z Detroitu. „Největší rozdíl bych viděl v preciznosti provedení. Hradec byl perfektní v koncovce, kde my všechno dělali jen napůl, za to tam od nás byla spousta chyb i zbytečných vyloučení," musel si přiznat Pýcha.