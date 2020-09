Nikdo není víc než tým. Nikdo! Kouč Sparty se vyjádřil ke kauze Kvapil

Už podruhé po koronavirové pandemie přistoupili na plošné snížení platů, tentokrát o 20 procent. Téměř žádný z hráčů hokejové Sparty s tím za současné těžké doby neměl problém. Až na jednoho. Až na útočníka Marka Kvapila. I proto mu pražský klub ukázal dveře. Co na tom, že do startu extraligy zbývaly hodiny a že šlo o jednu z ústředních postav týmu. Po nedělní výhře 3:0 nad Zlínem se u tématu Kvapil zastavil i jeden z hlavní trenérů Sparty Miloslav Hořava.

„Byl to klíčový hráč, ale snažíme se to neřešit. Prostě se ta situace stala. Nemáme to postavené na jednom hráči," reagoval Hořava na dotaz, jak velkou ztrátou pro tým je odchod pětatřicetiletého mistra světa z roku 2010.

Hořava pak nechtěl specifikovat, jestli Kvapilův konec bylo rozhodnutí trenérů. Jeho odpověď ale leccos naznačuje.

„Nemůžu se k tomu vyjadřovat. Sparta vydala nějaké prohlášení a já se jej musím držet. Chtěl bych jen říct, že nikdo není víc než tým. Nikdo! A tak je to všude na světě, nejenom u nás. Nikdo není víc než tým," uvedl rovnocenný parťák Josefa Jandače na sparťanské střídačce.

S Kvapilem původně Pražané počítali na křídlo elitní útočné formace s Romanem Horákem a Michalem Řepíkem. Na jeho místě se nakonec v pátek v Plzni i o dva dny později proti Zlínu objevil David Tomášek.

„Ta lajna hrála slušně už v Plzni a byla výborná proti Zlínu. Možností ale máme víc. Chceme složení (útoků) ustálit, nějakým změnám se ale nebráníme," hodnotil Hořava vzájemnou chemii první lajny.

Kouč Miloslav Hořava na lavičce Sparty.

Vlastimil Vacek, Právo

Sparta nevylučuje, že místo Kvapila se může poohlédnout po někom jiném. V době koronavirové to ale s jistotou neví. „Samozřejmě by to bylo fajn, dneska je ale taková doba, že opravdu nevíte, jestli se bude hrát, jak to bude s financemi a se vším. S kádrem jsme spokojení, a kdyby přišlo nějaké jeho vylepšení, bylo by to samozřejmě skvělý. Že bychom s tím ale počítali, to vůbec," přiznal Hořava.

Otazník se pak vznáší i nad Filipem Chlapíkem. Třiadvacetiletý útočník, který ve Spartě dříve působil v mládežnických výběrech, strávil poslední tři sezony v Ottawě a na její farmě v AHL v Belleville. Je šance, že do startu nového ročníku v NHL (ten by měl začít v prosinci, nebo lednu, Chlapíkovi ale skončila u Senátorů smlouva) se rozehraje ve Spartě?

„Bylo by skvělý, hlavně pro diváky, kdyby se tady takový hráč ukázal i tady. Co když ale lidi na hokej nebudou moci chodit? Vždyť hokej se hraje pro diváky a i tihle hráči jsou pro ně," obává se Hořava dalších zpřísnění vládních opatření pro hromadné akce.