Koronavirus v Pardubicích potvrzen! Po Spartě odkládá Dynamo další tři zápasy

Pardubice tak po utkání se Spartou musejí odkládat i tři duely na kluzištích soupeřů - v Hradci Králové (původně 1. října), v Třinci (4. října) a v Litvínově (9. října).

Byť to Dynamo oficiálně nepotvrdilo, s ohledem na odklad zápasů až do 9. října se dá usuzovat, že je tým v desetidenní karanténě. „O případném přesunu dalších utkání bude rozhodovat stanovisko Krajské hygienické stanice Pardubického kraje," uvedl klub v krátkém prohlášení.

Z prvních čtyř kol, které odehrály podle plánu, mají Pardubice jen dva body za výhru v prodloužení nad Plzní. S Libercem, v Olomouci a se Zlínem naopak vyšly bodově naprázdno.

Epidemie koronaviru poznamenává extraligovou sezonu, vždyť ze čtrnácti týmů dosud odehrály všechna čtyři kola jen čtyři mančafty - kromě Pardubic ještě Hradec Králové, Mladá Boleslav a Zlín. Naopak Vítkovice a Kometa Brno ještě k zápasu nejvyšší soutěže nenastoupily.

V karanténě se v současné době nacházejí i Karlovy Vary, Třinec a Litvínov, na výsledky testů pak čeká Mladá Boleslav. Trénovat už naopak začaly Vítkovice, na ledě se po nucené karanténě začíná od úterý připravovat brněnská Kometa.

🚨 POZOR 🚨 Nejbližší zápasy jsme bohužel nuceni odložit. https://t.co/Vx1Bajyic3 — HC DYNAMO PARDUBICE (@HCPCE) September 29, 2020

Utkání základní části, která kvůli karanténním opatřením nebudou odehrána v souladu s rozpisem, se musí uskutečnit do 40 dnů. Jinak budou považována za nesehraná a o výsledku rozhodne sportovně-technická komise svazu. Pokud některý z týmů nesehraje všechny zápasy, v konečné tabulce mu bude započítán průměrný bodový zisk. K postupu do play off však musí odehrát alespoň polovinu z 52 duelů.