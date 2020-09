Chystali se na Boleslav, porazili Spartu. Videokouč nespal

Chystali jste se na Mladou Boleslav, ale nakonec přijela Sparta. Jak těžké je změnit soupeře den před zápasem?

Jsme hlavně rádi, že se hraje. Kdyby se nehrálo, tak bychom měli jeden zápas za čtrnáct dnů, což není ideální. Náš videokouč nás sice připravoval a sestříhal Boleslav, nakonec hrajeme proti Spartě... Je to specifický. Těžká doba, ale musíme se s tím srovnat. Ale to je asi minimum, s čím se lidi dnes vypořádávají. Doufám však, že se nic přerušovat nebude a budeme hrát dál.

Stihl vůbec videokouč Aleš Vladyka něco směrem k zápasu se Spartou připravit?

Ano, ráno jsme měli normálně přípravu na Spartu. On určitě celou noc nespal a připravoval to. Myslím, že manželka z něj radost nemá. (úsměv) Fanatik, neskutečný člověk. Ráno nám to pustili a šli jsme na to.

První třetina však z vaší strany nebyla ideální.

Byla špatná, moc nám nejezdily nohy. Sparty nás předčila v soubojích, ve všem byla první. A jak to tak bývá, všechno se jim díky tomu i odráželo na hokejky. Nám se nedařily ani přesilovky, nehráli jsme je dobře, což nás zrovna do pohody nedostávalo. Ale od druhé třetiny jsme to zvedli a byl to vyrovnaný zápas, čemuž odpovídá i skóre. Jsme rádi, že jsme zápas dovedli do vítězného konce.

Zleva Lukáš Pech ze Sparty a Mislav Rosandič z Liberce.

Radek Petrášek, ČTK

Byl zlomový váš vyrovnávací gól na 1:1?

Asi nás nakopl, ale podali jsme dobrý týmový výkon. Ke mně se puk odrazil a byl jsem rád, že jsem to dorazil do branky.