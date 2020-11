Kulisa? Bylo to jako u nás v Malenovicích, když hlásí obecní rozhlas, smál se zlínský kouč Hamrlík

„Přišlo mi, že to pouštěli až moc nahlas. Byl jsem z toho ze začátku trochu v šoku. Proto jsem se při přerušení hry ptal rozhodčího, zda to tak může být, jestli se s tím dá něco udělat. Pak to ztlumili a už to šlo. Je to ale samozřejmě lepší, než kdyby bylo úplné ticho," řekl novinářům strůjce vítězství zlínských Beranů gólman Libor Kašík.

„Na začátku to bylo přehulené docela dost. Pískalo mi na střídačce v uších. Pak ubrali a určitě se nám v tom hrálo lépe, než kdyby tady bylo hrobové ticho. Jsme rádi alespoň za to, a že můžeme na ledě vůbec být," přidal svůj pohled útočník Kohoutů Jan Káňa.

Zlínského kouče Martina Hamrlíka neobvyklá kulisa spíše vytočila. „Byla to hrůza. Přišlo mi to špatné. Reprák celou dobu šustil. Když už, tak to chtělo kvalitu. Bylo to jako když u nás v Malenovicích, kde bydlím, pustí obecní rozhlas. To prostě nejde! Musí to mít nějakou úroveň. Možná jste to viděli v NHL, ale já myslím, že tam jsou haly jiné než v Olomouci. Za mě říkám, takto ne," prohlásil rezolutně Hamrlík.

Domácí trenér Zdeněk Moták byl k zvukové produkci smířlivější, nadšením však také neoplýval. „Není nad to, když jsou tady plné tribuny. Na tom se určitě shodneme všichni. Bez lidí je hokej smutný, jako každý sport," uvedl lodivod Hanáků.

Kritičtější byl ke svým svěřencům. „Minimálně do poloviny utkání jsme špatně bruslili a tahali za kratší konec pomyslného provazu. Prohrávali jsme i souboje, a z toho rezultovalo vedení soupeře 2:0. Pak jsme se lehce zlepšili, ale nestačilo to. Soupeř byl efektivnější. Pouze s jedním gólem ve třetím utkání nemůžeme uspět," věděl Moták.

Jeho zlínský protějšek byl naopak spokojen, byť si byl vědom, že herní projev jeho svěřenců má k ideálu daleko. „Bylo to o level níž než minule se Spartou. Nevím, kolikrát byli domácí na ledě, my jen pětkrát. Bylo to ubojované. nemastné, neslané, ale bereme tři body. Výhra nám psychicky pomůže. Stavebním kamenem byl Libor Kašík, který vychytal vyložené šance domácích. Pomohla i zlepšená obrana," uvedl Hamrlík.