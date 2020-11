Zlín - Pardubice 3:2 SN Zlín se dočkal domácí výhry

V sestavě Dynama chyběl elitní centr Kousal, jenž byl vyřazen ze sestavy, poprvé naopak nastoupil obránce Ďaloga. Slovenský bek si hned ve třetí minutě připsal první asistenci, když po jeho přihrávce střílel Nakládal a puk mimo dosah brankáře Kašíka tečoval Poulíček.

Hosté byli celou úvodní třetinu lepším týmem, svůj náskok ale navýšit nedokázali. V cestě jim stál pozorný Kašík, který do své výstroje ukryl i tutovou šanci Rohlíka. Za Zlín kontroval Karafiát, i on ale zblízka mířil jen brankáře Kantora.

Ve druhé části se hra trochu srovnalo, a to i gólově. V čase 21:35 si najel mezi kruhy Ondráček a poslal kotouč přesně nad rameno Kantora. Vedení zpět na stranu Pardubic mohl získat Claireaux, bývalý hráč Zlína ale trefil jen tyč. Do vedení se tak dostali Berani. Do odraženého puku se pořádně opřel obránce Řezníček a svůj jubilejní 500. start v extralize oslavil gólem.

Utkání čekalo na své první vyloučení až do 35. minuty, kdy dostal menší trest za protesty domácí Honejsek, od inkasování ale Zlín podruhé v zápase zachránila branková konstrukce.

Ve třetí třetině už si početní výhodu zkusili i domácí, faul Poulíčka ani následný pětiminutový trest Hollanda za faul na Seberu ale k navýšení náskoku nezužitkovali.

Dvojnásob to pak mrzelo domácí poté, co dvě minuty před koncem poslal puk mezi Kašíkovy betony Anděl a srovnal na 2:2. Obrat mohli Východočeši dokonat v prodloužení, závěrečných 40 sekund v přesilovce ale nevyužili.

A tak vítěze určily nájezdy, ve kterých Kašík zlikvidoval čtyři pokusy soupeře. Kantora naopak překonali Honejsek se Šlahařem a Zlín se tak radoval z premiérové domácí výhry.