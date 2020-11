Krenželokův vítězný návrat. V Liberci hrál hodně dlouho a vypsal odměnu, prozradil gólman Vítkovic

Pod Ještědem hrál dlouhých šest let, s Bílými Tygry útočník Lukáš Krenželok vyhrál čtyřikrát základní část a jednou jásal s nejcennějším Masarykovým pohárem. Teď se po jarním přesunu do Vítkovic na sever poprvé vrátil a zařídil cenné tři body. Vítkovice vyhrály i díky skvělému výkonu gólmana Daniela Dolejše 3:0.

A uhodnete, kdo slavil vítězný gól? Ano, Lukáš Krenželok je správná odpověď. Zákon schválnosti zafungoval. 37letý forward partii rozseknul hned v první minutě třetí třetiny. I když výraz „slavil" v jeho případě až tak nesedí...

„Z gólů se obecně moc neraduju. Sem tam nějaký dám, ale zase po nich úplně neskáču, nikdy jsem to moc nedělal... Takže klasická situace," odpověděl Krenželok na otázku, zda trefu po vzoru z fotbalových hřišť neslavil z úcty k bývalému klubu. Nebo proto, že si nebyl jist její regulérností. Sudí ji totiž potvrdili až po přezkumu u videa.

Specifický zápas však prožil. „Samozřejmě šest let jsem tady žil, člověk se podívá na Ještěd a zavzpomíná si. Ale pak přijede na led a už to vůbec neřeší. Nebo alespoň já ne. Chtěli jsme určitě vyhrát. Potřebujeme každý bod a brali jsme to jako každý jiný zápas. Stejně jsem do toho šel i já. Jen tady znám víc lidí. Chtěli jsme urvat nějaké body a povedlo se nám to," zhodnotil utkání.

Gólman Vítkovic Daniel Dolejš však jako pokladník týmu prozradil, že Krenželok vypsal za výhru speciální prémie. Tak, jak je zvykem. „Na toho si počkám! (usmívá se) V Liberci hrál hodně dlouho a vypsal odměnu za to, když porazíme jeho bývalý tým. Něco tam vypsal," poodhalil. Bonus za tři body vyhlásil i odchovanec Liberce Dominik Lakatoš. Ten výhru pečetil gólem do prázdné branky minutu před koncem při power play. „Dominik vypsal snad ještě o něco víc," usmál se Dolejš.

Dvouminutové dvojnásobné oslabení

Jeden z klíčových momentů? Dvouminutové dvojnásobné oslabení v polovině zápasu. „Šlo o nepříjemnou chvíli, protože jsme teď měli problémy s vyloučenými. Něco jsme si k tomu řekli, ale zase jsme byli v oslabení na čtyři minuty, potom jsme navíc hráli dvě minuty ve třech... Věděli jsme, že Liberec má výborné přesilovky, šli jsme do toho je ubránit, což se nám povedlo a zápas se naklonil na naši stranu," poznamenal Krenželok.

Brankář Vítkovic Daniel Dolejš.

Radek Petrášek, ČTK

Dolejš si připsal čtyři desítky úspěšných zásahů. Čisté konto si vychutnává po dlouhých pěti letech. „O to je pro mě cennější. Radši jsem si říkal, že na ni nebudu myslet, protože od toho posledního uběhla fakt spousta času a nechtěl jsem si to v závěru pokazit. Až v posledních pár vteřinách, kdy jsme puk zavezli do útočného pásma, jsem odtušil, že by to mohlo dobře dopadnout," řekl Dolejš.

Zleva Michal Bulíř z Liberce a brankář Vítkovic Daniel Dolejš.

Radek Petrášek, ČTK

„Základem vydřeného vítězství byl skvělý výkon brankáře, plus skutečnost, že jsme dokázali ustát velký tlak soupeře ve druhé třetině. Nejen při hře pět na pět, ale hlavně při našich oslabeních. Rychlý gól ve třetí třetině asi změnil strategii obou týmů. Bylo jasné, že soupeř se bude ještě daleko víc tlačit do brány a my jsme věřili, že můžeme udeřit z brejků a obětavostí dokážeme výsledek udržet," uzavřel kouč vítězného mužstva Mojmír Trličík.