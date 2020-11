Show nepolapitelného Gulaše. Plzeňského kapitána museli pochválit i Jandač a hráči Sparty

Co jim bylo platné, že se na nejproduktivnějšího hráče posledních tří extraligových sezon důsledně připravovali. I u videa sparťanští trenéři svým svěřencům ukazovali, jak si zejména v přesilovkách počíná a co by mohlo na jeho ubránění platit. Stejně se to minulo účinkem... Kapitán hokejistů Plzně Milan Gulaš totiž proměnil zápas 14. extraligového kola na ledě Pražanů ve vlastní show, když se prvními asistencemi podílel na všech třech gólech Indiánů při výhře 3:1.