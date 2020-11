Chybí nám finální přihrávka a důraz, s nulou nelze pomýšlet na body, věděl olomoucký trenér Moták

„S nulou na kontě vstřelených branek nemůžete nic. Přesto, že jsme měli hodně přesilových her a dvě dlouhé dvojnásobné, nedokázali jsme se prosadit a zaslouženě jsme prohráli. Chybí nám finální přihrávka a důraz v koncovce. Nezvládáme totiž osobní souboje, které o tom rozhodují. Soupeř nám to pak vyhodí, my se znovu trápíme se založením útoku a pak nám chybí síla při zakončení," věděl olomoucký lodivod Zdeněk Moták.

Hru svého týmu označil za „syrovou". Potřebujeme větší lehkost, lépe si puky přihrávat, zkrátka lepší přechodovou fázi přes střední pásmo. Když toto nemáte, nemůžete překvapivě a důrazně zakončit. Ono to však přijde. Jen to chce zkonsolidovat se a zklidnit. Když začneme dávat alespoň nějaké góly, zvedneme se," věří kouč Kohoutů.

K výhře Mladé Boleslavi výrazně přispěl stejně jako v minulém kole, kdy vstřelil čtyři góly Karlovým Varům, útočník David Šťastný, tentokrát třemi asistencemi. „Je to super, že týmu pomáhám. Osobně se cítím výborně, naší lajně to šlape. Hlavní však je, že se vyhrává," liboval si Šťastný, jehož chválil i mladoboleslavský trenér Pavel Patera.

„Má fazónu. Výborně hraje celá pětka. Funguje jim taková ta chemie, vyhoví si a my jsme rádi, že jim to tak jde. Pozitivní navíc je, že se k nim přidávají i další. Sezóna je dlouhá a jedna pětka to sama odtáhnout nemůže," zdůraznil.

David Šťastný z Mladé Boleslavi se raduje z gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Klíčová z pohledu celého utkání byla podle něj desetiminutová pasáž ve druhé třetině. „Do zápasu jsme vstoupili dobře, když jsme lépe bruslili a měli i více šancí. Za stavu 2:0 jsme se ale uspokojili, Olomouc nás najednou přehrávala, naštěstí nás však podržel skvělý gólman a a pak jsme přidali třetí gól. V závěrečné třetině jsme už hráli, jak se venku má. Obětavě, a to bylo důležité, protože domácí nic nevzdali a bojovali do poslední vteřiny. Jsme rádi, že jsme udrželi čisté konto a získali tři body," dodal Patera.