Blümel uťal drama a smekl před Vladařem: Co v prodloužení vytáhl, nechápeme všichni

„Bylo to trochu krkolomný, nemohl jsem už ani nahrát, takže jsem do toho jenom tak plácl," oddechl si 20letý útočník, který v čase 62:34 zacílil zblízka pod horní tyč a v mžiku se ocitl uprostřed hroznu jásajících spoluhráčů.

Gól slavil podruhé v sezoně a pro Východočechy měl cenu zlata. Přitom se pro ně vše dlouho vyvíjelo podle ideálního scénáře. Mikušovu střelu ztečoval po necelých pěti minutách Paulovič mezi Čiliakovy betony a třináct sekund před první pauzou přidal druhý zásah ve vlastním oslabení Camara.

Kanadský forvard zapsal v osmém utkání za Dynamo už sedmý bod a Východočeši věřili, že budou řešit už pouze výši skóre. Zvlášť, když ještě Mikuš zkraje prostřední části rozezvučel brankovou konstrukci. Jenže Čiliak se rozchytal a v polovině duelu snížil nejproduktivnější hráč Motoru Pýcha, který mužstvu nalil krev do žil. Za další čtyři minuty pálil Michnáč v přesilovce do tyče a z dorážky dopravil kotouč do sítě Gilbert. Rázem se začínalo od nuly!

Matouš Venkrbec z Českých Budějovic před brankářem Pardubic Danielem Vladařem.

Josef Vostárek, ČTK

„Musím kluky pochválit, zápas nezabalili, bojovali a pracovali," potěšilo budějovického trenéra Václava Prospala, jenž ale třetí venkovní triumf v řadě neslavil.

Na ledě vypukl pořádný boj, který vygradoval v prodloužení, kdy se nejprve Vladař parádně roztáhl na brankové čáře a chytil jasný gól. „Co tam vytáhl, všichni nechápeme doteď. Neskutečně nás zachránil," chrlil Blümel komplimenty na kmenového brankáře Bostonu. Na druhé straně pak minul odkrytou klec Camara, aby nakonec na domácí střídačce vyvolal euforii právě Blümel. Pardubičtí tak slavili pod taktovkou kouče Richarda Krále třetí výhru z pěti duelů.

Brankář Pardubic Daniel Vladař.

Josef Vostárek, ČTK

„Jsme samozřejmě rádi za dva body, ale výkon nebyl optimální. Za tu dobu, co jsem tady, byl asi nejhorší. Budějovice měly větší pohyb, víc si věřily na puku. Měli jsme štěstí a velice dobrý výkon podal Vladař. Musíme se do příštího zápasu zlepšit, s tímhle výkonem bychom už asi těžko bodovali," prohlásil trenér Dynama.