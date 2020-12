Velký návrat do Sparty! Pražané získali reprezentanta

Bez angažmá dlouho nezůstal. Pouhý den poté, co hokejovému obránci Adamu Poláškovi vypršela krátkodobá smlouva ve Vítkovicích, se účastník ZOH 2018 a MS v Dánsku v témže roce domluvil na kontraktu do konce ročníku se Spartou, jejíž dres už v minulosti čtyři sezony oblékal. Obnovenou premiéru za pražský klub by měl ostravský rodák zažít už v neděli odpoledne proti brněnské Kometě.