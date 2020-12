Kuriózní situace v Litvínově. Godla chytal část zápasu v cizí masce!

Godlovi praskl řemínek na masce, pomocnou ruku mu však bleskově nabídl jeho parťák David Honzík, jenž slovenskému reprezentantovi poskytl svoji. „Patří mu dík. Byla asi o dvě čísla větší, což mi dělalo problémy. Ale snažil jsem se soustředit na hru a nevnímat to. Měnil jsem ji zpátky v polovině vítkovické přesilovky, v níž snad ani nevystřelili na bránu," líčil s úlevou 25letý mág, jenž podobný moment v kariéře nepamatuje.

V šatně měl sice připravenou náhradní masku, která ovšem není přestříkaná do litvínovských barev. Část výstroje si nakonec vypůjčil od o dva roky staršího kolegy a na ledě v ní strávil více než dvě minuty. „Oprava trvala trochu déle, kustodi museli doběhnout do skladu," vysvětloval Godla.

Brankář Litvínova Denis Godla vyráží střelu Rostislava Marosze z Vítkovic při trestném střílení.

Ondřej Hájek, ČTK

Už ve vlastní masce pak ve třetí třetině zlikvidoval trestné střílení Maroszovi, když kotouč bravurně vykopl betonem. „Snažil jsem se mu puk vypíchnout, on si ho ale potáhl do strany a trefil mě do nohy," komentoval jeden z klíčových momentů utkání brankář žlutočerných.