Nebudeme si nic nalhávat. Konec kariéry se blíží, ale odvedu maximum, říká posila extraligového nováčka

První zápas má za sebou. Je na začátku nové hokejové štace. Přitom nejde o začátečníka. Martin Adamský v nejvyšší české soutěži odehrál už přes 900 zápasů, extraligu hrál nepřetržitě devatenáct let, posledních deset let strávil v Třinci. V úterý zažil premiéru v dresu Českých Budějovic, nováček prohrál v Hradci Králové 1:6 a Motor leží na dně tabulky.

„Pocitů je hodně. Jsem tady brán jako posila, která by měla mančaft zvednout, ale není to o jednom hráči a já jsem viděl, že kluci i přes šňůru proher makají a jdou do toho naplno. Bohužel, když je v týmu krize, tak ten kotouč i ve vyložené šanci přeskočí. Já jsem v kabině cítil z kluků nadšení, bojovnost do poslední chvíle, byť to nedopadlo dobře," zhodnotil úterní porážku devětatřicetiletý útočník pro klubový web hcmotor.cz.

V Třinci s ním už po minulém ročníku extraligy nepočítali. Adamský v probíhají sezoně hrál za prvoligový Havířov, za ten stihl 10 zápasů a připsal si 6 bodů. Po devíti měsících se vrátil do nejvyšší soutěže.

„Díky tomu, že hraji v Havířově dvacet minut na zápas a trenér mi dává dost důvěry, tak nějakou tu zápasovou natrénovanost mám a moc velký skok to nebyl. Ale musíme zapracovat na tom, aby výsledky byly lepší," ví moc dobře Adamský.

Jakub Orsava (uprostřed) z Hradce Králové oslavuje gól.

David Taneček, ČTK

Budějovice v sezoně odehrály 19 utkání, jen ve dvou zvítězily. První Třinec má 46 bodů, Motor na posledním místě 11 bodů. Tým okolo trenéra Václava Prospala vyhrál naposledy 27. listopadu, kdy porazil 3:2 Zlín.

„Venca si něčím prošel a já jsem klukům na střídačce říkal, že nemáme v uvozovkách co ztratit. Ať si psychicky odpočinou od toho nezdaru, který se děje. Musíme zvednout hlavu a táhnout za jeden provaz. Jsme s Vencou dohodnuti férově. Dáme tomu tři čtyři zápasy a uvidíme, jaká bude spokojenost z obou stran. Jsem rád za každou příležitost. Nebudeme si nic nalhávat, konec kariéry se mi blíží, a pokud si mě tu Venca nechá, tak budu rád a odvedu to poslední maximum, které ve mně je," je odhodlaný Adamský, který hraje hokej profesionálně už dvacet let. I proto se od něj očekává, že bude mít slovo i v kabině.

Brankář Českých Budějovic Jiří Patera.

David Taneček, ČTK

„Já jsem rozhodně připraven. Pár krizí už jsem si zažil, moc dobře si pamatuji sezonu 2011/12 po titulu, kdy jsme v Třinci hráli na 12. místě. Já to na těch klucích vidím, bohužel ta krize tu je. Ale pokud budeme pracovat a půjdeme do brány, tak věřím tomu, že se nějaký bod uhraje," věří v obrat zkušený forvard.