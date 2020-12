Jedenáct let symbolem Sparty. Teď jej Pražané pouštějí na hostování do Budějovic

V extralize nikdy nehrál za jiný klub než Spartu, jejíž je odchovancem a vyrostl v ní. Dres s eskem na prsou obléká útočník Miroslav Forman nepřetržitě už jedenáct sezon. Teď ale přichází změna. Třicetiletý rodák z Mělníku odchází do konce ledna na hostování do Českých Budějovic. Poté se má zase vrátit do kádru Pražanů, jak informuje Sparta na svých oficiálních stránkách.