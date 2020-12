Výsledek je krutý, ale naprosto zasloužený, uznal po debaklu Vítkovic Holaň

„Využili jsme první dvě početní výhody, to nám hodně pomohlo k tomu, abychom se uklidnili a hrálo se nám lépe," uvedl autor tří bodů v derby Martin Růžička. Úterní oslavenec přihrál na oba góly v úvodní dvacetiminutovce, ve druhé třetině pátým gólem vyhnal z brány Vítkovic Miroslava Svobodu.

„Je to krutý výsledek, ale naprosto zasloužený. Neměli jsme jiskru, byli jsme od začátku málo důrazní, ustrašení. Dali jsme soupeři spoustu přesilových her, přestože víme, že jsou v nich silní," zlobil se vítkovický trenér Miloš Holaň.

Jedním gólem se na demolici svého mateřského klubu podílel nejlepší extraligový střelec Matěj Stránský. „Výhra v derby vždy potěší. Ale tím, že ve Vítkovicích moc kluků neznám, už to tolik neprožívám," uvedl Stránský, jenž se měl původně v těchto dnech připravovat na čtvrteční první zápas národního týmu na Channel One Cupu v Rusku.

Zadina už v sestavě chyběl

Excelentní střelec měl v reprezentaci nahradit Filipa Zadinu, kterému turnaj v Moskvě zakázal Detroit. Stránský se ale trenérovi Filipovi Pešánovi omluvil z vážných rodinných důvodů. „Minulý týden mi zemřel dědeček, proto jsem reprezentaci odmítl. Je mi to líto, moc jsem si to přál, ale ta rodinná událost jev tuto chvíli důležitější. Doufám, že ještě pozvánku dostanu a pojedu příště," svěřil se Stránský, který radost po prvním gólu do sítě Vítkovicím směroval je stropu třineckého zimáku.

Vladimír Dravecký z Třince a brankář Daniel Dolejš z Vítkovic.

Jaroslav Ožana, ČTK

Třinec vysokou výhrou prodloužil obdivuhodnou sérii. V každém doposud odehraném extraligovém utkání aktuálního ročníku získal minimálně bod. „Víme o tom, občas si to někde přečteme, úplně o tom ale nepřemýšlíme. V každém zapase chceme uspět, a to je to, co nás žene. Neřešíme, zda jsme vyhráli patnáctý, nebo dvacátý zápas," poukázal Martin Růžička, který třemi získanými body přeskočil v historickém klubovém bodování v základní části o dva body současného sportovního ředitele klubu Jana Peterka (403). Aktuálně mu s 405 body patří třetí příčka za druhým Jiřím Polanským (459) a Richardem Králem (513).