Neuvěřitelná přestřelka přinesla výhru Kometě! Výhry slaví Liberec i Zlín, Třinec znovu padl

Třinecké střelecké trápení na domácím hřišti po poslední porážce s Olomoucí (0:1) pokračovalo i v první třetině utkání proti Karlovým Varům, když jediným úspěšným střelcem byl hostující Vít Jiskra, který si připsal svůj první extraligový gól v kariéře.

Prostřední část se však nesla ve znamení extraligového lídra. Na 1:1 vyrovnal v 24. minutě Martin Gernát, do vedení pak poslal domácí o čtyři minutě později Martin Růžička.

Zleva pukem zasažený Matěj Stránský z Třince, Lukáš Pulpán z Karlových Varů, Libor Zábranský mladší z Karlových Varů a Petr Vrána z Třince.

Jaroslav Ožana, ČTK

Vyrovnaný zápas vrcholil v třetí třetině. Nejdříve na 2:2 vyrovnal Martin Kohout, vedení však vrátil domácím svým druhým gólem Martin Gernát. Ani to Energii nezlomilo. Na 3:3 srovnal Jakub Flek, a utkání tak poslal do prodloužení. V něm branka nepadla, o vítězi tak rozhodly samostatné nájezdy.

V nich byli úspěšnější hosté, za které se prosadili Černoch a Kaše, jediným úspěšným domácím exekutorem byl Martin Růžička. Dva body za výhru 4:3 po nájezdech si tak odvážejí Karlovy Vary.

David Kaše z Karlových Varů při rozhodujícím nájezdu střílí gól za záda třineckého brankáře Jakuba Štěpánka.

Jaroslav Ožana, ČTK

Liberec si poradil v Olomouci

O jedinou branku úvodní třetiny zápasu mezi Olomoucí a Libercem se postaral hostující Radovan Pavlík, který překonal domácího Branislava Konráda ve vlastním oslabení. I ve druhé dvacetiminutovce se trefili jen Bílí Tygři, když jejich náskok navýšil Vlach.

Liberec si již v závěrečné periodě náskok pohlídal, Jaroslav Pavelka se tak mohl radovat z čistého konta a jeho tým z vítězství 2:0.

Liberečtí se radují z gólu, vlevo střelec branky Jaroslav Vlach.

Luděk Peřina, ČTK

Zlín zaskočil Mladou Boleslav

Zlínští vstoupili do zápase s favorizovanou Mladou Boleslaví skvěle, když je po 24 sekundách poslal do vedení Karafiát. Výborný vstup Beranů do utkání podtrhl v 6. minutě Řezníček, který zvyšoval už na 2:0.

Bruslařský klub se ze šoku vzpamatoval v 16. minutě díky trefě Kotaly, který snížil na 1:2. Po bezbrankové druhé třetině se o vyrovnání v 48. minutě postaral Flynn a poslal zápas do prodloužení. V něm se prosadil hostující Vopelka, a rozhodl tak o výhře Zlína 3:2.

Zleva Martin Novotný ze Zlína a Jan Stránský z Mladé Boleslavi.

Radek Petrášek, ČTK

Pardubice rozhodly v přesilovkách

O jedinou branku úvodní třetiny zápasu Pardubic s Vítkovicemi se postaral ve 12. minutě Dej, který překonal domácího Kantora a zajistil hostům vedení 1:0. Dynamu však vyšla výborně první polovina prostřední třetiny, když po trefách Blümela a Kousala otočili skóre ve svůj prospěch. Náskok jim však nevydržel. V 36. minutě srovnal na 2:2 Mallet.

Rozhodující úder si Pardubice schovaly do třetí třetiny, když se během 39 sekund prosadili z přesilové hry Svačina a Camara a poslali Perníkáře do vedení 4:2. Hosté již jen díky Malletově druhé brance snížili na konečných 4:3 pro Dynamo.

Zleva Robert Kousal z Pardubic a brankář Vítkovic Miroslav Svoboda.

David Taneček, ČTK

Divočinu v Litvínově rozhodly nájezdy

Šest branek. Pořádně divoká úvodní část se odehrála v utkání Litvínova s Kometou. Domácí díky brance Balinskise vedli, hosté však po trefách Krále a Zaťoviče skóre otočili. O vyrovnání Vervy se postaral Fronk, po zásahu Kuska však Litvínov znovu ztrácel. I na to však dokázal do konce úvodní dvacetiminutovky díky Hüblovi odpovědět a na ukazateli skóre tak svítil po první třetině výsledek 3:3.

I v druhé třetině hrály prim útoky. Nedříve Zdráhal poslal domácí do vedení, o tři minuty však Chemici po brankách Valského a Horkého prohrávali s Brnem 4:5. Druhá třetina však také skončila smírně, když na 5:5 srovnal Irving.

Hráči Litvínova se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK

Ofenzivní hody ve třetí části pokračovaly jen dvěma góly. Nejdříve Lukeš pošesté překonal brněnskou obranu a o 83 sekund později srovnal na 6:6 Mueller.

Další branka do konce zápasu nepadla, střelci se neprosadili ani v prodloužení, o osudu utkání tak musely rozhodnout samostatné nájezdy. V nich byli úspěšnější hostující hráči, když postupně uspěli Klepiš, Král i Schneider, za domácí se prosadil jen Zdráhal, Brno si tak po výhře 7:6 odváží dva body.

Hráči Brna se radují z gólu.

Ondřej Hájek, ČTK