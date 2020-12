Kohout: Asi nám pomohlo i trochu štěstí, ale to k tomu patří

"Myslím, že ty dva rychlé góly je trošku nalomily. My jsme si pak šli hodně za svým, snažili jsme se tlačit do brány, všechny puky tlačit na bránu, udělat tam pořádný tlak a rozruch. Myslím si, že nám pomohlo i trochu štěstí, ale to k tomu patří," řekl Kohout po utkání v on-line rozhovoru s novináři.

Kohout nejdříve šťastně skóroval za záporného úhlu, když gólman Matěj Machovský posunul branku, nahozený puk si srazil do branky a gól po poradě s videorozhodčím platil. "Byl tam nahozený puk od modré čáry, který se ke mně nějak odrazil a první, co mě napadlo, bylo hledat Koblyho (Petra Koblasu) na zadní tyči. Bohudík jsem ho nenašel a odrazem se to dostalo do brány a videorozhodčí rozhodl o gólu. Jsem za to hrozně rád," prohlásil Kohout.

"Dvě třetiny jsme nebyli lepším týmem, ale při té brance se to zlomilo a trošku nás to nakoplo. Začali jsme se tlačit dopředu a určitě nám to pomohlo. Čtyři body s Třincem a se Spartou jsou pro nás skvělé," pochvaloval si Kohout, který při druhém gólu proměnil v přečíslení dvou na jednoho Koblasovu ideální přihrávku.

Jakub Flek (zády) a David Kaše z Karlových Varů se radují z rozhodujícího gólu v prodloužení.

Slavomír Kubeš, ČTK

Energie, která před reprezentační pauzou po sérii šesti vítězství třikrát za sebou prohrála, navázala na pondělní výhru v Třinci 4:3 po samostatných nájezdech. Spartu zdolala poprvé od 28. února 2017 po devíti porážkách za sebou. "Určitě nám spadnul kámen ze srdce. Já jsem doufal, že to přijde. Že to přišlo ještě takhle před Vánoci, je pro nás super," podotkl Kohout.

Sám mohl pomýšlet i na první extraligový hattrick. "Za moji kariéru se mi to bohužel ještě nepodařilo," řekl Kohout, který si ale mohl místo toho užívat skvělý obrat. Teď si může užít Vánoce. "Máme program s rodinou, budeme slavit první Vánoce se synem, takže si to určitě užijeme," dodal Kohout.