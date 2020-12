HOKEJ ONLINE: Liberec hostí Lítvínov i s novou posilou a začal skvěle. Hrají Třinec a Plzeň

Nejenom mistrovství světa do 20 let a český vstup do vrcholu juniorské sezony, ale také šest zápasů 29. kola Tipsport extraligy. To jsou doslova Štěpánské hokejové hody a v rámci nich se od 16 hodin už představí Ondřej Vitásek v dresu Liberce proti Litvínovu. Ve vzájemném souboji o třetí místo pak hostí Plzeň hokejisty Mladé Boleslavi. Všechny zápasy přineseme tradičně v podrobné online reportáži na našem webu Sport.cz.

Liberečtí představili v dopoledních hodinách přestupové terno, když získali olympionika Ondřeje Vitáska. Aby fanouškům ještě více zpříjemnili sváteční den, měli by od 16 hodin v Home Credit Areně proti desátému Litvínovu ukořistit všechny body.

Třinecký buldozer se zadrhl a Vítkovičtí se toho v severomoravském derby pokusí využít. Doma se jim však na Třinec hrubě nedaří, když z posledních pěti utkání vyhráli jediné. Vylepší v domácím stánku od 16 hodin nelichotivou bilanci?

Šlágr kola bude k vidění v Plzni, kam přijede Mladá Boleslav, která se překvapivě už dostala před svého dnešního soupeře. Indiáni potřebují po půstu zabrat a motivaci mají větší i proto, že se jedná o přímý souboj o třetí pozici. Začínáme v 16:30.

Devátá Kometa hostí jasně poslední Budějovice. Oba celky si představovaly lepší vstup do soutěže, kvalita kádru je ale jednoznačně na straně domácích, kteří se budou papírové předpoklady snažit naplnit od 17 hodin.

Do Olomouce přijíždí mužstvo s největší formou. Kdo by to byl před měsícem do pardubických hokejistů řekl, že by se mohli vyhřívat na osmém místě tabulky. Po pěti výhrách v řadě je to realita. Podaří se jim od 17 hodin ukořistit i šestou?

Zlín potkala ostuda na Spartě a k udobření svých fanoušků potřebuje nutně složit reparát. Houževnatý Hradec ale určitě nedá kůži lacino a na Stadionu Luďka Čajky by se od 17 hodin mělo jednat o hodně lítý boj.