Měli jsme štěstí při rychlých protiútocích a domácí smůlu v koncovce, tvrdil pardubický Mandát

Pro vás to byl zápas zvláště vydařený. Souhlasíte?

Když můžete týmu přispět nějakými kanadskými body, vždycky se cítíte dobře. Teď je ale hlavní, abychom vyhrávali dál, jak to jen půjde.

Hodně vám asi pomohl dobrý vstup do utkání?

Abych ale pravdu řekl, domácí měli ze začátku více šancí než my. Podařilo se nám však vstřelit první gól, a to nás nakoplo. I ve druhé třetině byly v našem pásmu často a tlačili. My jsme ovšem dokázali ujet, dali druhý gól, a to je srazilo. Dlouho jsme to pak kontrolovali, a měli to i v klidu dohrát, ale na konci jsme si to zbytečně zkomplikovali.

Klíčové asi byly rychlé protiútoky, z nichž jste se prosazovali...

Je to tak. Třeba u mého gólu, když jsem jel sám na bránu, jejich útočník střílel od modré, náš obránce to zblokoval, zůstali jim tři hráči nahoře, a já byl za nimi. Podobné to bylo i u dalšího gólu. Takový protečovaný puk a najednou dva naši na jednoho. V tomto směru jsme prostě měli dnes štěstí a domácí naopak smůlu v koncovce.

Momentálně se vám daří, jste na vítězné vlně. Do kabiny se zřejmě vrátila pohoda?

Vypadá to tak. Já jsem ale v tomto týmu už třetí sezónu a za tu dobu jsme moc nevyhrávali. To, co je teď, jsme dlouho neměli. Nechci však tomu říkat pohoda, protože chceme jít zápas od zápasu a vyhrávat, jich co nejvíc.

Jak náročné bylo přepnout z vánočních svátků a hned na ledě soupeře?

Bylo to trochu složitější. Letošní Vánoce mi uběhly, jako nikdy. Vůbec jsem nepostřehl, že nějaké byly. Možná i tím počasím venku. Duel to byl velmi těžký. Jsme rádi za tři body.

Příště hrajete doma se Zlínem. Vítěznou šňůru jistě budete chtít prodloužit?

Určitě. Nesmíme se ale koukat, kolikrát jsme vyhráli, či prohráli, ale jak jsem říkal, musíme jít zápas od zápasu a vyhrávat co nejvíc. Tabulka je totiž strašně našlapaná a my se snažíme týmům pod námi co nejvíce odskočit, tak snad se nám to bude dařit.

Zúčastnil jste se poslední reprezentační akce. Zdá se, že vám to hodně pomohlo?

Rozhodně. Byl jsem trochu překvapený pozvánkou, protože v minulé sezóně jsem hrál lépe a přišla až na závěr, a nakonec se stejně nikam nejelo. Získal jsem další zkušenosti. Bylo to tam úplně o něčem jiném. Obrovský rozdíl byl především v rychlosti. Mám teď více sebevědomí, zůstávám častěji na puku, dostávám se i do šancí a proměňuji je. Doufám, že mi to vydrží.