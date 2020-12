Musíme nasadit montérky, chytat puky do huby a doufat, že to přijde, prohlásil olomoucký Káňa

Olomoucký útočník Jan Káňa je s devíti trefami nejlepším střelcem svého týmu. Potvrdil to i v duelu 29. kola extraligy s Pardubicemi, kdy se prosadil hned dvakrát. Kohoutům to však nepomohlo a na domácím ledě prohráli 3:5. Radost tak Káňa valnou neměl.

„Bohužel. Potěšil mě trochu až ten druhý gól. Když jsem se však podíval na časomíru a viděl, že do konce zbývá jen 38 sekund, věděl jsem, že je to hodně málo," uvedl a mnoho kladů na výkonu svého týmu nenašel. „Pozitivní bylo snad jen to, že jsme to v závěru, za stavu 1:4 nevzdali a dokázali to zdramatizovat," podotkl.

Klíčové podle něj byly první dvě třetiny. „Hrajeme doma, měli bychom vytvářet tlak, ale bylo to naopak. Sice jsme na soupeře dotírali, nezodpovědností nám však jezdili do brejků, a tak se jim hrálo snadněji, zatímco my jsme se strašně nadřeli," věděl Káňa.

„Honit výsledek ve třetí třetině, to se povede jednou, dvakrát za sezónu. Když prohráváme o dva, tři góly, máme hlavy dole a je to už těžké. Musíme za tím jít poctivou defenzívou, trpělivě čekat na své šance, a když přijdou, tak si v koncovce počínat důrazněji, přesněji. Budeme-li soupeře pořád pouštět do brejků, nepůjde to," pokračoval třicetiletý křídelník.

Měl jsem všeho plné zuby, přiznal Káňa

Po gólu Pardubic na 0:3 neudržel nervy na uzdě a o branku roztřískal hůl. „Chci se za to omluvit. Nebylo to zrovna vzorné chování. Měl jsem však toho už plné zuby. Byla to přesně ta situace, o kterých mluvím. Měli jsme je zavřené v útočném pásmu. Jenže ujeli nám dva na jednoho a dali gól. To jsem neunesl," přiznal.

Hanákům se letos příliš nedaří, jejich výsledky nejsou dobré, a to ho trápí. „V kabině není nálada, jako tam bývala dříve. Musíme všichni nasadit montérky, chytat puky do huby a doufat, že to vydřeme jako nedávno v Třinci, kde jsme vyhráli 1:0. Musíme prostě dát první gól," nabízí recept na možné úspěchy.

A právě s Třincem, který Kohouti hostí v příštím kole, by podle něj mohli nepřízeň osudu změnit. „Věříme, že to může přijít a nějaké body vydolujeme. Musíme ale hrát na 150 procent, a hlavně poctivě dozadu. Třinec je v ofenzívě výborný. Máme ale v hlavě, že jsme to u nich ubránili, tak proč to nezopakovat," zdůraznil.