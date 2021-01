Hradec Králové - Pardubice 3:2 Hradec Králové ukončil v derby vítězné tažení Pardubic

Dynamo povzbuzené vítězným obdobím ukázalo hned na začátku, že je v pohodě. Bylo jasně lepší a už v úvodních minutách mohlo jít do trháku. Jenže zahodilo dvě obří šance. Nejprve Paulovič - někdejší útočník Mountfieldu - netrefil zblízka, těsně minul pravou tyč. Poté se do nájezdu dostal Camara, pálil však pouze do středu branky.

Tlak hostů ukončila jejich první přesilovka. Domácí v ní totiž předvedli perfektní defenzivní výkon, který je nastartoval, a od sedmé minuty se hra vyrovnala. Královéhradečtí měli víc šancí, do té nejvýraznější se dostal kapitán Smoleňák. V 18. minutě vyřešil akci dvou proti jednomu nečekanou střelou, trefil však jen tyč.

Zleva brankář Pardubic Milan Klouček, Jakub Lev z Hradce Králové a Robert Kousal z Pardubic.

David Taneček, ČTK

Pro Pardubice to bylo varování, na nějž příliš nedaly. Ve 20. minutě při jejich přesilovce krásně projel z vlastního pásma Perret, jenž přišel do Hradce právě z Dynama. Dva obránci mu vůbec nestačili a Francouz zakončil akci střelou mezi Kloučkovy betony. Skóroval 35 vteřin před koncem třetiny.

V souboji (zleva) Ondřej Rohlík z Pardubic a Jakub Orsava z Hradce Králové.

David Taneček, ČTK

Domácí i díky tomu vstoupili do druhé části lépe, tlačili se vpřed. Jenže ve 26. minutě udělali fatální chybu v obranném pásmu, když nechali před brankou úplně samotného zkušeného Kousala, který nekompromisní ranou vyrovnal. Hradec vyrovnání nesrazilo, pořád jel ve strojovém tempu, které ještě zvýšil v polovině zápasu díky přesilovce. V ní měli velké možnosti Orsava a Lev, Klouček ale v obou případech rány lapil.

Ve 32. minutě - stále ještě v početní výhodě - však už domácí gólmana přelstili. Mazanec od své brány rychle rozehrál, Hradečtí se dostali do přečíslení, na Kloučka jeli Kevin Klíma se Lvem a šikovnou kombinaci zakončil do prázdné brány první z nich.

Zleva Bohumil Jank z Hradce Králové a Ondřej Machala z Pardubic.

David Taneček, ČTK

Rovněž Pardubičtí se z rány zvedli a hned o dvě minuty později rozjeli velká nápor. Během chvíle měli hosté tři velké možnosti. Mazanec však odolal Kusému, poté i Ďalogovi, jenž projel celé hřiště, třetí příležitost už skončila vyrovnáním: Ďaloga od zadního mantinelu poslal přihrávku Kusému, který trefil horní roh.

Ve třetí třetině se hrálo o klíčový zásah. První mohli jít do vedení hosté, velmi aktivní Ďaloga však pálil z dobré pozice vedle. Hradci pomohla přesilovka. Ve 46. minutě se nastřelený puk odrazil od zadního mantinelu k Orsavovi, jenž mířil pod horní tyč. Hosté využili trenérskou výzvu, rozhodčí ale gól uznali - clonící Smoleňák v brankovišti nebyl.

Hosté se dostali do náporu až v posledních dvou minutách, do té doby hráli domácí velmi účelně. Vyrovnání však nepřišlo, nejtěžší zákrok předvedl Mazanec po Nakládalově střele. Hradec tak rivalovi v tabulce odskočil na rozdíl osmi bodů.