K tomu, abychom vyhrávali, nám chybí zabijácký instinkt, tvrdí Prospalův asistent Totter

Hokejisté Českých Budějovic sice v dohrávce 9. kola extraligy prohráli v Olomouci po prodloužení 2:3 a na konto si připsali už sedmou porážku venku za sebou, ale na druhé straně potřetí v řadě bodovali. To se jim v probíhajícím soutěžním ročníku ještě nepodařilo. Nebyl u toho hlavní kouč Václav Prospal, který se podrobil drobnému chirurgickému zákroku a k týmu by se měl zase vrátit ve čtvrtek. Zastoupil ho asistent Aleš Totter.

„V první půli zápasu jsme občas propadávali, ale pak nám pomohla přesilovka, byť jsme ji nevyužili. Začali jsme si věřit, změnili jsme sestavu a ve třetí třetině jsme byli lepší," tvrdil asistent Jihočechů po utkání.

Hodně litoval především promarněné čtyřminutové přesilovky, která přišla v závěru, kdy pykal na trestné lavici olomoucký Jan Knotek. „Dostali jsme šanci zápas vyhrát, měli jsme nějaké závary, do vyložených příležitostí nás ale domácí nepustili. V prodloužení jsme se pak vůbec nedostali na kotouč, všechna buly jsme prohráli, soupeř hrál a potrestal nás. Je to škoda. Dnes jsme si možná zasloužili víc. Jsme však pokorní. Potřetí za sebou jsme bodovali, a i když to tentokrát nebyla výhra, tak v naší situaci bod bereme," přiznal.

Potěšilo ho také, že jeho svěřenci nebyli horší. V určitých chvílích Kohoutům i zle zatápěli. Ví však, že Jihočechy čeká ještě spousta tvrdé práce. „Procházíme určitým procesem. K tomu, abychom vyhrávali, nám chybí zabijácký instinkt, někdy i zodpovědnost jít do střely, jednoduchost. Zacházeli jsme sice dobře s pukem, ale nedokázali jsme to do brány dorvat. Olomouc hraje výborně v zóně, má tam velké hráče, takže jsme se nedostali k dorážkám, a to je ten důvod, proč jsme si odvezli jen bod," podotkl Totter.