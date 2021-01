Český hokej pláče. Odešel muž, který nejvyšší soutěž vyhrál jako hráč i trenér

Český hokej vstřebává smutnou zprávu. Ve věku nedožitých 79 let zemřel ve středu po dlouhé nemoci bývalý český hokejový obránce a později i úspěšný trenér Jan Soukup. Ostravský rodák vyhrál na začátku šedesátých let dva mistrovské tituly s Brnem, v roce 1981 pak tuzemskou nejvyšší soutěž ovládl s mateřskými Vítkovicemi coby jejich kouč.

Soukup s hokejem začal v 50. letech ve Vítkovicích, největší hráčský úspěch ale zaznamenal během vojenské služby v Brně. V letech 1962 a o rok později s ním ovládl nejvyšší československou soutěž, když jeho spoluhráči byly takové hvězdy jako Nadrchal, Meixner, Vlastimil Bubník, Černý, Jiřík a další.

Po vojně se vrátil do Vítkovic, se kterými sice sestoupil do druhé ligy, po šesti letech ale slavil v roce 1973 návrat zpátky. To už se jeho hráčská kariéra pomalu chýlila ke konci a Soukup plynule jako třicátník přesedlal na trenérskou dráhu.

Nejprve ve Vítkovicích jako asistent, později i jako hlavní kouč. V roce 1981 se svým někdejším hráčským parťákem Karlem Metelkou dovedli ostravský celek v domácí soutěži k mistrovskému titulu.

Jan Soukup (vpravo) s Karlem Metelkou - trenérské duo, které v roce 1981 dovedlo Vítkovice k mistrovskému titulu.

Na milované Vítkovice Soukup nezanevřel ani poté, co s trénováním skončil. Pravidelně chodil na jejich domácí zápasy, a to nejen proto, že manželem jeho vnučky se stal někdejší vítkovický kapitán Rostislav Olesz.

V posledních letech už mu podlomené zdraví návštěvu zimního stadionu neumožňovalo. Vzhledem k současným protiepidemickým opatřením plánuje rodina rozloučení s Janem Soukupem jen v úzkém kruhu.